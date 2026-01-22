Cambio en financiamiento político, reduciría 900 mdp a partidos aliados de Morena

Si se reduce el financiamiento a partidos en una eventual reforma electoral, los aliados de Morena perderían, además, sus ganancias como partidos coaligados. El PT y el PVEM obtendrán casi 900 millones de pesos adicionales en 2026 con respecto a lo que recibieron en 2018.

En los últimos ocho años, ambos partidos aumentaron los fondos públicos que obtienen por gasto ordinario gracias a la coalición con Morena. Además, lograron subvenciones en el Congreso debido a esta alianza, por lo que una reducción de plurinominales también les afectaría.

El cálculo de prerrogativas se basa en el padrón electoral, la UMA (Unidad de Medida y Actualización) y el porcentaje de votación federal previa; factores que jugaron a su favor tras competir junto a Morena.

El PT pasó de recibir 236.8 millones de pesos en 2018 a 670.6 millones en 2026, un aumento de 183 por ciento. Mientras tanto, el PVEM incrementó su financiamiento de 368 millones a 832.1 millones de pesos, un alza de 126 por ciento.

A este incremento en financiamiento ordinario se agregan las subvenciones legislativas que obtienen los aliados de Morena por posiciones en el Congreso.

En San Lázaro, el PVEM pasó de 15 diputados en la 64 Legislatura (2018-2021) a 62 en la 66 (2024-2027), con ingresos anuales que crecieron de 42.7 a casi 260 millones de pesos. Por su parte, el PT pasó de 44 diputados en 2018 a 49 en 2024, con subvenciones superiores a 208 millones anuales.

En el Senado, el PVEM duplicó su bancada de 6 a 14 integrantes, mientras que el PT se mantuvo en seis.

Con una reducción de legisladores o un cambio en la fórmula de financiamiento, ambos partidos enfrentarían la pérdida de cientos de millones de pesos.