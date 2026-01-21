Sheinbaum descarta reunión con PVEM y PT para ‘convencerlos’ de respaldar reforma electoral

Durante su mensaje, la mandataria explicó que no considera adecuado llamar a partidos aliados para negociar el contenido de una iniciativa que, dijo, se construyó a partir de la opinión directa de la ciudadanía. Subrayó que la reforma no responde a intereses de cúpulas partidistas, sino a una demanda social ampliamente expresada.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que no convocará a reuniones con legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ni del Partido del Trabajo (PT) con el objetivo de “convencerlos” de respaldar la reforma electoral . Señaló que su gobierno no impulsa acuerdos políticos para imponer reformas, sino que respeta los procesos democráticos.

Sheinbaum reiteró que su papel como presidenta no es presionar a los legisladores, sino presentar una propuesta sólida y permitir que el Congreso de la Unión ejerza plenamente su función deliberativa y legislativa.

CONSULTA CIUDADANA COMO BASE DE LA PROPUESTA

La presidenta detalló que, antes de presentar la versión final de la reforma, se realizaron foros de discusión, ejercicios de participación pública y encuestas aplicadas por tres empresas, con el objetivo de conocer las principales inquietudes de la población sobre el sistema electoral.

De acuerdo con estos resultados, la ciudadanía expresó un amplio consenso sobre la necesidad de modificar aspectos estructurales del modelo electoral actual. Sheinbaum sostuvo que estas conclusiones orientaron el diseño de la iniciativa y marcaron los ejes prioritarios del proyecto.

La mandataria enfatizó que este enfoque busca fortalecer la legitimidad democrática de la reforma, al basarse en lo que la gente considera urgente y necesario, y no en acuerdos cupulares entre partidos políticos.

LAS TRES DEMANDAS CENTRALES DEL PUEBLO

Entre los principales planteamientos ciudadanos identificados en las consultas destacan tres puntos clave que, según Sheinbaum, reflejan un hartazgo con el sistema actual y un deseo de mayor representatividad y eficiencia democrática.

· Reducir el costo de las elecciones y del financiamiento a partidos políticos, ante la percepción de un gasto excesivo.· Eliminar las listas plurinominales definidas por dirigencias partidistas, ya que muchos ciudadanos no conocen a esos representantes ni los eligieron directamente.· Permitir que mexicanos en el extranjero elijan de manera directa a sus propios diputados, sin designaciones partidistas.

Sheinbaum aseguró que estos ejes buscan acercar la política a la ciudadanía y recuperar la confianza en las instituciones electorales.

CONGRESO DEFINIRÁ EL FUTURO DE LA INICIATIVA

La presidenta aclaró que, una vez presentada formalmente, la reforma electoral será enviada al Congreso, donde Morena, PVEM, PT y la oposición debatirán y decidirán su aprobación o modificación.

Precisó que sí ha sostenido reuniones con dirigentes de partidos aliados, pero únicamente para abordar temas generales de la agenda legislativa, no para negociar ni condicionar el contenido de la reforma electoral.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que su gobierno apuesta por una democracia participativa, en la que la ciudadanía tenga mayor intervención en las decisiones públicas y no solo acuda a votar cada determinado número de años.

