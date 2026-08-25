Canadá también emite alerta de seguridad para Mexicali tras advertencia de Estados Unidos

El gobierno canadiense pidió a sus ciudadanos extremar precauciones en Mexicali y recomendó evitar edificios gubernamentales tras la alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos. El gobierno de Canadá emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que viajen o permanezcan en Mexicali, Baja California, luego de la advertencia difundida por la Embajada de Estados Unidos en México sobre una posible amenaza en esa ciudad. A través de su cuenta oficial en X, el gobierno encabezado por el primer ministro Mark Carney recomendó a los turistas canadienses evitar edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de registrarse algún incidente. La alerta se suma a la emitida por Estados Unidos, que suspendió las actividades de su gobierno y los viajes oficiales a Mexicali para el 25 de agosto.

CANADÁ PIDE EXTREMAR PRECAUCIONES EN MEXICALI En su mensaje, el gobierno canadiense informó que la Embajada de Estados Unidos había emitido una alerta de seguridad para Mexicali y exhortó a sus ciudadanos a seguir las recomendaciones difundidas por las autoridades estadounidenses. “El 24 de agosto, la Embajada de EE.UU. en México emitió una alerta de seguridad para Mexicali. Si estás allí, evita los edificios gubernamentales y busca refugio en caso de un incidente”, publicó el gobierno canadiense. Canadá mantiene para México un nivel de alerta de “extremar precauciones”, al señalar que en distintas regiones del país existen altos niveles de delincuencia y secuestros.

RECOMENDACIONES PARA CIUDADANOS CANADIENSES EN MÉXICO La alerta emitida por Canadá también incluye recomendaciones generales para quienes se encuentren en territorio mexicano, especialmente ante la posibilidad de manifestaciones y concentraciones públicas. Entre las medidas sugeridas están evitar las zonas donde se desarrollen protestas o reuniones masivas, seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantenerse informados a través de los medios de comunicación sobre cualquier movilización en curso. El gobierno canadiense señaló que las manifestaciones pueden ocasionar interrupciones en la circulación, afectar el transporte público e incluso provocar cierres temporales de aeropuertos. SHEINBAUM CONFIRMA QUE LA ALERTA ESTÁ RELACIONADA CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS DE EU Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la alerta emitida por Estados Unidos se originó por información sobre la posible actuación de un grupo delictivo en Mexicali. La mandataria explicó que la advertencia fue emitida con base en información proporcionada por agencias estadounidenses y precisó que no existe un hecho específico confirmado. “Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí, no estaba asegurada y pues con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta. No hay un tema en específico, no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sencillamente de estar atentos y con vigilancia en Mexicali”, declaró. REPORTES VINCULAN LA ALERTA CON AMENAZAS DE UN GRUPO DELICTIVO Tras la emisión de la alerta, distintos medios de comunicación difundieron información sobre el posible origen de la advertencia. El periodista Luis Chaparro informó, citando fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en San Diego, que la agencia habría interceptado al menos una llamada en la que presuntos integrantes del grupo criminal Los Rusos planeaban realizar ataques contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali. Por su parte, el Semanario Zeta publicó que la alerta también estaría relacionada con amenazas atribuidas al mismo grupo delictivo, que en los últimos meses ha sido objeto de operativos por parte de autoridades estatales y federales. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente esos reportes ni han proporcionado detalles adicionales sobre la amenaza.

BAJA CALIFORNIA DESPLIEGA OPERATIVO PREVENTIVO EN MEXICALI Después de que Estados Unidos emitiera la alerta de seguridad para Mexicali, el Gobierno de Baja California informó la implementación de un operativo de seguridad en la ciudad. Las autoridades estatales señalaron que el despliegue tiene como objetivo prevenir y contener cualquier tipo de contingencia derivada de la información que motivó la advertencia de la Embajada de Estados Unidos.

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