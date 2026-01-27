Cancela Corte uso de camionetas con valor de 23 mdp en CDMX

La misma empresa que ha recibido contratos millonarios de flotas vehiculares de los gobiernos de Enrique Peña y AMLO es la que tuvo una asignación directa para vender las camionetas blindadas de los ministros de la Corte.

Los nueve vehículos Jeep Grand Cherokee tuvieron un costo de 25 millones 650 mil pesos y fueron comprados a Total Parts and Components, filial de Grupo Andrade, uno de los proveedores favoritos de los gobiernos federales y estatales.

Luego de las revelaciones de esta adquisición que contradecían las expresiones de austeridad de los denominados “ministros del pueblo”, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, decidió dar marcha atrás con el uso de los vehículos, pero no con la compra.

La autorización para realizar la compra se dio el pasado 5 de diciembre y corrió a cargo del Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones, a solicitud de la Dirección General de Seguridad.

“El Comité autoriza de manera unánime la adquisición de nueve vehículos con cualidades especiales de seguridad, mediante adjudicación directa especial con la persona moral ‘TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. de C.V.’, con un plazo máximo de entrega al 31 de diciembre de 2025 y un monto total de $22,112,073.00”, indica el acta de la sesión.

Al incluir el IVA, el desembolso total fue de 25 millones 650 mil pesos, lo que significa que cada vehículo tuvo un costo de 2 millones 850 mil pesos.

Grupo Andrade ha sido beneficiado desde los gobiernos de Peña y de la 4T en el gobierno federal, la CDMX, Edomex y para equipar a la Sedena y Guardia Nacional, así como al INE bajo la presidencia de Guadalupe Taddei.