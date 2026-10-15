Captan a Amílcar Olán, amigo de Andy López, en exclusivo colegio TASIS de Suiza

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    Captan a Amílcar Olán, amigo de Andy López, en exclusivo colegio TASIS de Suiza
    El empresario Amílcar Olán, captado en colegio exclusivo de Suiza. X

El empresario fue fotografiado en la prestigiosa institución privada en Montagnola, considerada una de las escuelas privadas más lujosas de Europa.

El empresario Amílcar Olán fue captado en fotografía dentro de las instalaciones de The American School in Switzerland (TASIS). Se trata de uno de los colegios privados e internados más exclusivos del mundo, ubicado en la localidad de Montagnola, Suiza.

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Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por el analista Alfredo González. En las capturas se observa al contratista tabasqueño recorriendo las áreas del campus escolar, el cual es famoso por sus vistas al lago de Lugano y a los Alpes suizos.

El colegio TASIS fue fundado en 1956 y es la escuela secundaria estadounidense con internado más antigua de Europa. La institución destaca por su alto nivel académico y por albergar a descendientes de familias de alto poder adquisitivo internacional.

UNA RESIDENCIA MILLONARIA POR EL MISMO SECTOR

La presencia de Olán en la zona escolar coincide con reportes previos sobre su residencia en Suiza. Investigaciones periodísticas revelaron semanas atrás que el empresario habitaba una propiedad de lujo en Collina d’Oro, un sector exclusivo muy cercano a Montagnola.

La vivienda cuenta con acabados de lujo, jardín, terraza y alberca privada. Tras hacerse pública la ubicación del empresario, el inmueble apareció ofertado en portales inmobiliarios suizos con una renta mensual estimada en 15,000 francos suizos (alrededor de 300,000 pesos mexicanos).

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EL CASO DE AMÍLCAR OLÁN

Amílcar Olán cobró relevancia pública tras revelaciones sobre millonarios contratos públicos. Diversos reportajes señalaron que sus empresas, entre ellas Romedic, obtuvieron contratos de dependencias federales y gobiernos estatales durante el sexenio de la Cuarta Transformación.

El empresario ha sido señalado por su cercanía con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente con Andrés Manuel, “Andy”, y Gonzalo, “Bobby”, López Beltrán.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no cuenta con una orden de aprehensión formal en su contra. Sin embargo, las autoridades federales mantienen bajo revisión los movimientos financieros y contratos otorgados a sus compañías.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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