Modelo ‘por el bien de todos primero los pobres’ no gusta a algunos empresarios: Sheinbaum

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México
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    Modelo ‘por el bien de todos primero los pobres’ no gusta a algunos empresarios: Sheinbaum
    “Ellos quieren acumular más para ellos y nada para el pueblo”, declaró la mandataria en referencia al empresario Ricardo Salinas Pliego. Cuartoscuro

La Presidenta aseguró que se trata de un modelo de prosperidad compartida y de distribución de la riqueza

CDMX.- Al afirmar que no traiciona al proyecto de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que eso no significa ignorar opiniones y propuestas de otros sectores que puedan ser favorables para la población.

“Diálogo con trabajadores, diálogo con niñas, niños, cuando salgo a las giras. Bueno, estoy dialogando con los directores de hospitales para que me digan la situación que están viviendo en los hospitales del IMSS y diálogo con empresarios y escuchamos. Tenemos un modelo, un proyecto y no traicionamos ese proyecto, pero eso no quiere decir que no escuchemos a toda la población”, expresó.

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Durante la conferencia matutina de este jueves 15 de octubre, la mandataria señaló que durante su gobierno ha conversado con personas indígenas, madres de personas desaparecidas, personal turístico; con el sector empresarial y con especialistas para mejorar la economía, la simplificación de trámites y disminuir el uso de efectivo, por ejemplo.

UN MODELO DE PROSPERIDAD COMPARTIDA: SHEINBAUM

“Ah, pero tenemos un modelo: ‘por el bien de todos, primero los pobres’, de prosperidad compartida, distribución de la riqueza. Eso no le gusta a algunos empresarios, algunos que se la pasan despotricando a través de su televisora. Pues sí, él quiere acumular más, ellos quieren acumular más para ellos y nada para el pueblo”, dijo en referencia al empresario Ricardo Salinas Pliego.

En Palacio Nacional, la mandataria criticó a sus opositores, quienes afirman que no hay libertad de expresión y están en contra de los programas del Bienestar. Como ejemplo, también nombró al expresidente Vicente Fox, quien llamó “huevones” a los beneficiarios y adultos mayores que reciben pensiones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avanza-en-el-senado-reforma-para-garantizar-desconexion-digital-HB24161879

“Un expresidente que le dice flojo a un adulto mayor. Y además de eso no les dijo flojo, pero no lo voy a repetir. ¿Cómo se atreve? A llamarle flojo a un adulto mayor que ha trabajado toda su vida. Como lo he dicho, los adultos mayores, lo que se merecen es una pensión. Pero la derecha es muy hipócrita, muy hipócrita y ahora lo vemos: lo que prometieron y lo que dejaron.

“Están en contra de los Programas de Bienestar, en contra del aumento salarial... Y hablan de libertad, ¿cuál libertad? La que ellos tienen para despotricar. Lo único que hay es debate, censura no hay”, aseguró esta mañana al decirse positiva por logros alcanzados en materia de salario, inflación y precio de combustibles.

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