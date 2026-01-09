Raúl Rocha seguirá como testigo colaborador de la FGR; le concede suspensión definitiva

Un juez federal concedió al copropietario del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, una suspensión definitiva que lo mantiene por tiempo indefinido como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso de la red de tráfico de huachicol, armas y drogas en la que se le vincula.

Mario Jorge Melo Cardoso, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Penal con residencia en Nuevo León, aclaró que la medida cautelar otorgada es para efecto de que no se ejecute el acuerdo de revocación del criterio de oportunidad que le concedió el exfiscal Alejandro Gertz Manero, hasta que se resuelva el amparo que el empresario regiomontano tramitó contra dicha medida dictada en diciembre pasado, tras la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la FGR.

Prófugo de la justicia, Rocha Cantú solicitó al juez Melo Cardoso que recordara a las FGR los efectos de la suspensión definitiva que se le otorgó en resolución del 26 de diciembre del año pasado.

A lo anterior, el juzgador de amparo respondió en acuerdo publicado este viernes en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que concedió la suspensión definitiva solicitada por el empresario, a “efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y, de manera específica, para que no se ejecuten ni produzcan efectos los actos reclamados en la ampliación acordada el quince de diciembre del año en curso, consistentes en el acuerdo mediante el cual la autoridad responsable determinó la revocación del criterio de oportunidad previamente otorgado al quejoso, hasta en tanto se resuelva sobre la ejecutoria que en su caso se dicte dentro del juicio principal del cual deriva el presente incidente”.

Tras la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) revocó el acuerdo de testigo colaborador y obtuvo una orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, quien es considerado prófugo de la justicia.

El empresario regiomontano está relacionado con ocho personas más, entre ellos Jacobo Reyes León, alias “Yaicob”, ex candidato del entonces PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides y líder de la organización criminal, quien permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

ACUSACIONES CONTRA ROCHA CANTÚ

El 15 de diciembre de 2025, Octavio Alarcón Terrón, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, con carácter de juez de control solicitó la orden de aprehensión contra Rocha Cantú.

En esa ocasión se resaltó el oficio FGR/FEMDO/FEITATA/TFE/1634/2025, del 12 de diciembre del 2025, firmado por el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, mediante el cual autorizaba la revocación del criterio de oportunidad otorgado al regiomontano por no presentarse los días 8 y 12 de diciembre en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para comparecer y aportar datos de la organización criminal.

Posteriormente la defensa legal del empresario presentó ante el juez primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León la ampliación de la demanda de amparo a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.

En el apartado de actos reclamados refiere que el 12 de diciembre del 2025 se autorizó la revocación del criterio de oportunidad, así como la determinación de ejercer acción penal contra Rocha Cantú.

“Lo anterior, sin que a la fecha se haya practicado notificación formal en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, pues la comunicación se realizó mediante el mensaje de correo electrónico enviado por la agente del Ministerio Público de la Federación, en el que expresamente menciona... Se notifica por este medio el oficio con terminación 1634/2025”, subraya la demanda de amparo.

También destaca una “tarjeta ejecutiva” de fecha 12 de diciembre de 2025 emitida por la autoridad la cual se desconoce su contenido por no haberse acompañado al acuerdo.

Así como un citatorio del 10 de diciembre de 2025 para comparecer nuevamente ante el Ministerio Público a pesar de las condiciones especiales en su colaboración.

En tanto la interlocutoria del 29 de diciembre del 2025, que tuvo acceso El Gran Diario de México detalla que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, procedió a conceder la suspensión definitiva.

“Asimismo, se precisa que la suspensión definitiva no impide que la autoridad responsable continúe con la investigación, ni limita su facultad para recibir la declaración o manifestaciones del quejoso por medios remotos o tecnológicos.

“Siempre que ello no implique su presentación física, ni genere riesgos para su integridad personal, ni suponga la ejecución material del acto reclamado”, refiere la interlocutoria.

El empresario regiomontano no puede ser detenido con motivo de la orden de aprehensión del 15 de diciembre del 2025.

“Por otro lado, cabe precisar que si la orden de aprehensión reclamada a la autoridad judicial señalada como responsable deriva de la comisión de un delito o delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la suspensión que se concede no surtirá los efectos señalados con antelación.

“Sino únicamente que la parte agraviada, una vez que sea aprehendida, quede a disposición de este juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, en el centro de reclusión al que sea ingresada, y del juez natural para la continuación del procedimiento iniciado en su contra”, señala el texto.

Además, se solicitó una garantía por ocho mil pesos, la cual se tuvo que presentar en billete de depósito o en las formas establecidas por la ley.

Fuentes consultadas manifestaron que la suspensión definitiva se prolonga hasta que quede firme la sentencia de amparo la cual puede tardar hasta seis meses.