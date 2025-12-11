Cae con tres kilos de droga a bordo de un autobús de pasajeros, en Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en posesión de más de tres kilos de metanfetamina, cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros, en Nuevo León.
Los hechos se registraron el pasado 8 de diciembre, cuando la unidad se desplazaba sobre el kilómetro 167+500 a la altura del municipio de General Bravo, en dirección a Reynosa, Tamaulipas.
Los elementos de la Policía Federa Ministerial (PFM= realizaban actos de investigación cuando lograron la detención de Alfonso “M”.
Tras la revisión a sus pertenencias los policías les localizaron ocho paquetes que contenían tres kilos 85 gramos de metanfetamina.
La droga y el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la salud.