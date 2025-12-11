Cae con tres kilos de droga a bordo de un autobús de pasajeros, en Nuevo León

México
/ 11 diciembre 2025
    Cae con tres kilos de droga a bordo de un autobús de pasajeros, en Nuevo León
    Un hombre fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en posesión de más de tres kilos de metanfetamina, cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros, en Nuevo León. FOTO: ESPECIAL

La droga y el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la salud

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en posesión de más de tres kilos de metanfetamina, cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros, en Nuevo León.

Los hechos se registraron el pasado 8 de diciembre, cuando la unidad se desplazaba sobre el kilómetro 167+500 a la altura del municipio de General Bravo, en dirección a Reynosa, Tamaulipas.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan cinco policías heridos por artefacto explosivo en Dr Coss, Nuevo León

Los elementos de la Policía Federa Ministerial (PFM= realizaban actos de investigación cuando lograron la detención de Alfonso “M”.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Tras la revisión a sus pertenencias los policías les localizaron ocho paquetes que contenían tres kilos 85 gramos de metanfetamina.

La droga y el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Temas


Detenciones
Drogas
Narcotráfico

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


FGR

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La célula liderada por “El Limones” fue vinculada por las autoridades al Cártel de Sinaloa.

Detienen en Coahuila y Durango a 5 vinculados a ‘El Limones’
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
El pasado 9 de diciembre, el equipo de defensa del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, encabezado por el abogado Frank Pérez, solicitó aplazar la audiencia de sentencia por 90 días.

Juez Cogan acepta retrasar audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada hasta abril 2026
Los ojos de la Virgen Guadalupe son especialmente misteriosos. Aunque sus dimensiones son microscópicas, el iris y las pupilas presentan las imágenes muy detalladas de 13 personas.

Virgen de Guadalupe... ¿Qué misterio se esconde en sus ojos y quiénes son las 13 personas que se reflejan en ellos?
Tigres y Toluca iniciarán una serie que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano.

Tigres y Toluca abren la Final del Apertura 2025: fecha, sede y transmisión
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Durante el año se aseguraron 554 kilogramos de drogas y 87 armas de fuego en operativos coordinados, informó el fiscal Federico Fernández Montañez.

Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General
Sheinbaum dijo que se trabaja para sanear el Río Tijuana y EU debe ampliar una planta tratadora en San Diego, California.

Trump no está bien informado sobre manejo de agua sucia en México: Claudia Sheinbaum