Cae con tres kilos de droga a bordo de un autobús de pasajeros, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en posesión de más de tres kilos de metanfetamina, cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros, en Nuevo León.

Los hechos se registraron el pasado 8 de diciembre, cuando la unidad se desplazaba sobre el kilómetro 167+500 a la altura del municipio de General Bravo, en dirección a Reynosa, Tamaulipas.

Los elementos de la Policía Federa Ministerial (PFM= realizaban actos de investigación cuando lograron la detención de Alfonso “M”.