Reportan cinco policías heridos por artefacto explosivo en Dr Coss, Nuevo León

México
/ 10 diciembre 2025
    Reportan cinco policías heridos por artefacto explosivo en Dr Coss, Nuevo León
    Cinco elementos de Fuerza Civil resultaron lesionados, cuando la patrulla que tripulaban accionó un artefacto explosivo improvisado que estaba en un camino de terracería en Doctor Coss, Nuevo León. FOTO: CORTESÍA

No se ha precisado si estos hechos estarían relacionados con una persona fallecida también por un artefacto explosivo en ese mismo ayuntamiento

Monterrey, Nuevo León.- Cinco elementos de Fuerza Civil resultaron lesionados, cuando la patrulla que tripulaban accionó un artefacto explosivo improvisado que estaba en un camino de terracería en Doctor Coss, Nuevo León.

La corporación estatal informó que estos hechos se registraron a las 13:00 horas en la comunidad Francisco I Madero, en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Muere por presuntamente activar mina terrestre en Doctor Coss, Nuevo León

“Los elementos realizaban un recorrido de inspección y vigilancia sobre un camino de terracería, en zona despoblada”, indicó la autoridad.

Según el reporte, el vehículo policial habría accionado, al parecer, un artefacto explosivo improvisado, causando daños a la unidad de la corporación.

Para su atención médica, los elementos fueron trasladados a la zona metropolitana para su valoración.

“Cuatro de ellos se encuentran en observación y fuera de peligro, y uno con lesiones que requieren atención médica, reportándose su condición como estable”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR: Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Fuerza Civil descartó civiles lesionados. El lugar de los hechos fue resguardado y asegurado por las autoridades federales y estatales.

Al momento, no se ha precisado si estos hechos estarían relacionados con una persona fallecida también por un artefacto explosivo en ese mismo ayuntamiento.

Temas


Inseguridad
Policía

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre