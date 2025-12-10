Reportan cinco policías heridos por artefacto explosivo en Dr Coss, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Cinco elementos de Fuerza Civil resultaron lesionados, cuando la patrulla que tripulaban accionó un artefacto explosivo improvisado que estaba en un camino de terracería en Doctor Coss, Nuevo León.

La corporación estatal informó que estos hechos se registraron a las 13:00 horas en la comunidad Francisco I Madero, en el referido ayuntamiento.

“Los elementos realizaban un recorrido de inspección y vigilancia sobre un camino de terracería, en zona despoblada”, indicó la autoridad.

Según el reporte, el vehículo policial habría accionado, al parecer, un artefacto explosivo improvisado, causando daños a la unidad de la corporación.

Para su atención médica, los elementos fueron trasladados a la zona metropolitana para su valoración.

“Cuatro de ellos se encuentran en observación y fuera de peligro, y uno con lesiones que requieren atención médica, reportándose su condición como estable”, precisó.

Fuerza Civil descartó civiles lesionados. El lugar de los hechos fue resguardado y asegurado por las autoridades federales y estatales.

Al momento, no se ha precisado si estos hechos estarían relacionados con una persona fallecida también por un artefacto explosivo en ese mismo ayuntamiento.