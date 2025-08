Cargo de Omar Reyes en la UIF divide a los legisladores

La designación de Omar Reyes Colmenares, exdirector de la Oficina Central de Interpol México, como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha generado opiniones divididas en San Lázaro.

EL UNIVERSAL consultó a diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, quienes señalaron puntos favorables del perfil policiaco de Colmenares, pero también pidieron conocer su plan de trabajo antes de su ratificación.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, dijo que su bancada ve con reserva la designación de Reyes Colmenares, y le solicitó que, antes de su ratificación, les presente su plan de trabajo como titular de la UIF.

‘Si no, de otra forma, estaríamos nosotros en la plena incertidumbre de si Omar Reyes es un perfil adecuado o no para llevar a cabo esa función, y no conoceríamos si verdaderamente Omar Reyes trae toda la intención de combatir el financiamiento del narco, los crímenes financieros, y si también trae, de alguna forma, la intención de combatir todo el crimen financiero que realizan los ‘narcopolíticos’ en nuestro país’, dijo.

El legislador panista explicó que su partido no juzgará anticipadamente a Omar Reyes, pero tampoco avalará su designación “a priori” porque su antecesor, Pablo Gómez, no hizo un buen trabajo al frente de la UIF.

‘Su antecesor utilizó este puesto para únicamente atacar a la oposición, para perseguir a opositores, a empresarios incómodos, a personas que no son afines al gobierno. Necesitamos conocer si trae toda la disposición de llevar a cabo una investigación exhaustiva, de qué es lo que hizo la Casa de Bolsa Vector, que fuera señalada como probablemente una casa de bolsa que lava dinero para el narcotráfico en nuestro país, así como los otros dos bancos que fueron señalados por Estados Unidos’, especificó.

Al cuestionarle sobre la relación del gobierno de Estados Unidos con la UIF, que se rompió cuando las autoridades norteamericanas hicieron públicas acusaciones de lavado de dinero en contra de tres bancos mexicanos, el panista dijo que esta se recompondrá con base en el trabajo de Reyes Colmenares.

‘Eso se tendrá que ver conforme a los primeros meses de su trabajo o sus primeras acciones, yo creo que de inmediato, lo que tiene que hacer el nuevo titular de la UIF es combatir los crímenes financieros que se realizan a través de los grupos delictivos, y en específico del narcotráfico, y también de los ‘narcopolíticos’ corruptos que estén enquistados en Morena’, dijo.

Por su parte, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, consideró que la experiencia de Reyes en materia de seguridad, le ayudará a desempeñar su cargo.

‘Vemos que es un perfil policial que ha tenido experiencia en temas de inteligencia, en temas de penitenciario y en temas también de la Fiscalía de la ciudad, y creemos que es importante que en este tema de la Unidad de Inteligencia Financiera, además de la parte de revisar operaciones económicas, también haya un sentido policial, es decir, que se puedan establecer vínculos, se puede hacer labor de inteligencia de lazos, para que pueda ser más eficaz, también nos da gusto que sea una gente que viene de estar bajo el mando del secretario García Harfuch’, comentó en entrevista con este rotativo.

Y señaló que las acusaciones de la oposición, acerca de que no existe cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y la UIF, para investigar lavado de dinero de los grupos criminales, no son ciertas.

‘Yo creo que (el trabajo) se va a llevar bien a cabo, por parte del nuevo titular, con el apoyo del secretario Harfuch; y yo creo que los señalamientos que pueda haber, de nula cooperación con Estados Unidos, no tienen sustento’, aseguró.

Añadió que la UIF, con Pablo Gómez al frente, cumplió con su cometido, y con el perfil policial de Reyes Colmenares podrá ‘detectar con mayor claridad, no solo el lavado de dinero por sí mismo, sino también cómo operan los grupos criminales’.

‘Esto va a ayudar mucho para poder cerrar el círculo y lograr una mejor persecución criminal, evidentemente, que sí hay políticos que estén metidos en actividades ilícitas, pues también ellos van a ser motivo de investigación, y eso no tendría por qué ser algo malo, a menos que la oposición quiera estar encubriendo y solapando a quien viola la ley’, dijo.

LLEGADA DE OMAR REYES A LA UIF MEJORARÁ ESTRATEGIA DE SEGURIDAD: SENADOR EMMANUEL REYES

Omar Reyes Colmenares cuenta con el perfil técnico idóneo para dar los resultados que se esperan en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró el senador de Morena Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía e integrante de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República.

En entrevista, calificó de ‘oportuno’ este nombramiento, que dijo, permitirá ver más operativos para desmantelar a los grupos de ‘huachicoleros’, además de que se tendrán más elementos y herramientas para debilitar a las bandas criminales a través de la estrategia de inmovilizar los recursos financieros de que alimentan sus actividades delictivas.

‘Hay que recordar que el secretario de Seguridad ha dicho que al huachicol se le ataca desde el bolsillo, desde las finanzas. Entonces, esto coincide con la política de seguridad, de construcción de paz y sobre todo tras implementar en materia inteligencia y de investigación. Entonces, qué bueno. Yo creo que es muy oportuno’, afirmó.

El senador Emmanuel Reyes recalcó que veremos un nuevo modelo que se va a implementar seguramente tras la llegada del nuevo titular de la UIF. ‘Y seguramente ahora estaremos acostumbrados a ver constantemente anuncios importantes que tienen que ver con el desmantelamiento de los grupos huachicoleros, de seguir la cadena del origen y destino de los dineros. Y creo que eso es fundamental para la estrategia que está implementando el secretario de Seguridad’.

Consideró que el hecho de que Omar Reyes no cuente con experiencia en el sector financiero o hacendario no es una limitante para que pueda desempeñar exitosamente sus nuevas responsabilidades.

‘He estado ya revisando de manera muy puntual lo que hizo durante su encargo y responsabilidad y me parece que es un perfil técnico que cumple con todas las capacidades esperadas y también los resultados que hoy se esperan en esta importante área para el cumplimiento de la estrategia de seguridad’, indicó.

‘Sí conoce y tiene una amplia experiencia en el tema de investigación y de inteligencia. Y creo que eso es lo que mueve para su nombramiento’, resaltó.