Detienen a Alan ‘N’, implicado en asesinato de Carlos Manzo; facilitó taxi para agresores

En estrecha colaboración con personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señalaron que se cumplimentó orden de aprehensión en contra de Alan Benjamín ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio a Carlos Manzo Rodríguez, quien se desempeñaba como presidente municipal de Uruapan.

“Ayer se detuvo a Alan ‘N’, quien participó el día de los hechos el 1 de noviembre (del 2025), tanto en el traslado y movilidad de quienes perpetraron este hecho, Ramiro ‘N’ y Fernando ‘N’, a la zona de Tiamba (en Uruapan)”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, a través de su titular Carlos Torres Piña, informó que este martes, personal a su cargo detuvo a otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez .

Torres Piña expuso que Alan ‘N’ está directamente vinculado y tenía coordinación con Baruc ‘N’, que es quien asesina a Ramiro y Fernando ‘N’, entre el 9 y 10 de noviembre.

“Ya teníamos la orden de localización; se le detuvo y en un rato más va a ser la audiencia de vinculación a proceso y seguimos avanzando en el tema de la investigación del homicidio de Carlos Manzo”, dijo.

A pregunta expresa, el titular de la FGE en Michoacán precisó que la detención de Alan ‘N’ fue en la ciudad de Uruapan.

“Y todavía estamos trabajando en otros personajes involucrados en el hecho”, advirtió.

¿POR QUÉ FUE DETENIDO ALAN ‘N’?

Las indagatorias permitieron establecer que el ahora detenido presuntamente facilitó un vehículo del servicio público (taxi), el cual fue utilizado para trasladar a dos de los agresores.

En seguimiento a la orden emitida por el órgano jurisdiccional competente y derivado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, los agentes investigadores lograron la localización y detención del imputado en el municipio de Uruapan, para posteriormente ponerlo a disposición del Juez de Control que lo requiere.

La Fiscalía General del Estado refrenda que la coordinación permanente entre instituciones de seguridad y procuración de justicia es fundamental para fortalecer las capacidades de investigación, garantizar el debido proceso y evitar la impunidad en hechos que lastiman profundamente a la sociedad michoacana.