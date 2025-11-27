Caso Carlos Manzo: Juez vincula a ‘El Licenciado’ y siete escoltas por el asesinato del acalde de Uruapan

Por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, y siete servidores públicos municipales fueron vinculados a proceso, de acuerdo con el informe más reciente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

En el caso de Jorge Armando, la institución estatal recalcó que su vinculación corresponde al delito de homicidio calificado y lesiones calificadas, en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo. Y los escoltas detenidos enfrentan homicidio calificado, en su comisión por omisión.

Las imputaciones se realizaron en una audiencia, en la que un juez fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, los acusados permanecerán en prisión preventiva oficiosa: ‘El Licenciado’ estará en el penal de ‘El Altiplano’ y los servidores en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 01.

ASÍ FUE LA VINCULACIÓN A PROCESO DE ‘EL LICENCIADO’ Y ESCOLTAS POR EL HOMICIDIO DE CARLOS MANZO

De acuerdo con lo que reporta el medio Milenio, la audiencia tuvo una duración estimada de 18 horas, y fue encabezada por el juez de control Luis Fernando Días Parra, quien consideró la omisión de los escoltas de Manzo en el momento en que no garantizaron su seguridad.