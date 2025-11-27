Caso Carlos Manzo: Juez vincula a ‘El Licenciado’ y siete escoltas por el asesinato del acalde de Uruapan
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La FGE de Michoacán informó la vinculación a proceso de presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
Por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, y siete servidores públicos municipales fueron vinculados a proceso, de acuerdo con el informe más reciente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.
En el caso de Jorge Armando, la institución estatal recalcó que su vinculación corresponde al delito de homicidio calificado y lesiones calificadas, en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo. Y los escoltas detenidos enfrentan homicidio calificado, en su comisión por omisión.
TE PUEDE INTERESAR: ‘El Licenciado’ niega pertenecer al CJNG y acusa tortura tras su detención
Las imputaciones se realizaron en una audiencia, en la que un juez fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, los acusados permanecerán en prisión preventiva oficiosa: ‘El Licenciado’ estará en el penal de ‘El Altiplano’ y los servidores en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 01.
ASÍ FUE LA VINCULACIÓN A PROCESO DE ‘EL LICENCIADO’ Y ESCOLTAS POR EL HOMICIDIO DE CARLOS MANZO
De acuerdo con lo que reporta el medio Milenio, la audiencia tuvo una duración estimada de 18 horas, y fue encabezada por el juez de control Luis Fernando Días Parra, quien consideró la omisión de los escoltas de Manzo en el momento en que no garantizaron su seguridad.
Por su parte, Jorge Armando ‘N’ fue acusado de ser el coautor intelectual de todo el ataque, ya que se encontró que organizó, coordinó y delegó funciones a sus elementos para el atentado.
ORDENAN INVESTIGAR PRESUNTA TORTURA A ‘EL LICENCIADO’ LUEGO DE SU DETENCIÓN
El equipo de defensa de ‘El Licenciado’ argumentó que su detención debería considerarse ilegal, luego de los presuntos abusos y tortura que sufrió el imputado.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es ‘El licenciado’? Autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
No obstante, el juez desestimó las acusaciones debido a la falta de pruebas. Aún así, la autoridad judicial ordenó una investigación al respecto.
HOMICIDIO DE CARLOS MANZO
El ataque armado en el que Carlos Manzo fue asesinado, ocurrió el 1 de noviembre en un evento público, donde se inauguraba un festival conmemorativo por el Día de Muertos.
La FGE explicó que, derivado de investigaciones, hay tres sujetos que participaron activamente en la agresión, además de otros dos que se encargaron del seguimiento y logística.
TE PUEDE INTERESAR: ‘El Licenciado’ ingresa al penal del Altiplano, acusado por asesinato de Carlos Manzo
Hasta el momento, se tienen identificados a cuatro agresores: Víctor Manuel ‘N’, Fernando Josué ‘N’, Ramiro ‘N’ y Jorge Armando ‘N’.