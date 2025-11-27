Caso Carlos Manzo: Juez vincula a ‘El Licenciado’ y siete escoltas por el asesinato del acalde de Uruapan

México
/ 27 noviembre 2025
    Caso Carlos Manzo: Juez vincula a ‘El Licenciado’ y siete escoltas por el asesinato del acalde de Uruapan
    Por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, y siete servidores públicos municipales fueron vinculados a proceso. FOTO: ESPECIAL

La FGE de Michoacán informó la vinculación a proceso de presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, y siete servidores públicos municipales fueron vinculados a proceso, de acuerdo con el informe más reciente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

En el caso de Jorge Armando, la institución estatal recalcó que su vinculación corresponde al delito de homicidio calificado y lesiones calificadas, en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo. Y los escoltas detenidos enfrentan homicidio calificado, en su comisión por omisión.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Licenciado’ niega pertenecer al CJNG y acusa tortura tras su detención

Las imputaciones se realizaron en una audiencia, en la que un juez fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, los acusados permanecerán en prisión preventiva oficiosa: ‘El Licenciado’ estará en el penal de ‘El Altiplano’ y los servidores en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 01.

ASÍ FUE LA VINCULACIÓN A PROCESO DE ‘EL LICENCIADO’ Y ESCOLTAS POR EL HOMICIDIO DE CARLOS MANZO

De acuerdo con lo que reporta el medio Milenio, la audiencia tuvo una duración estimada de 18 horas, y fue encabezada por el juez de control Luis Fernando Días Parra, quien consideró la omisión de los escoltas de Manzo en el momento en que no garantizaron su seguridad.

Por su parte, Jorge Armando ‘N’ fue acusado de ser el coautor intelectual de todo el ataque, ya que se encontró que organizó, coordinó y delegó funciones a sus elementos para el atentado.

ORDENAN INVESTIGAR PRESUNTA TORTURA A ‘EL LICENCIADO’ LUEGO DE SU DETENCIÓN

El equipo de defensa de ‘El Licenciado’ argumentó que su detención debería considerarse ilegal, luego de los presuntos abusos y tortura que sufrió el imputado.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es ‘El licenciado’? Autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

No obstante, el juez desestimó las acusaciones debido a la falta de pruebas. Aún así, la autoridad judicial ordenó una investigación al respecto.

HOMICIDIO DE CARLOS MANZO

El ataque armado en el que Carlos Manzo fue asesinado, ocurrió el 1 de noviembre en un evento público, donde se inauguraba un festival conmemorativo por el Día de Muertos.

La FGE explicó que, derivado de investigaciones, hay tres sujetos que participaron activamente en la agresión, además de otros dos que se encargaron del seguimiento y logística.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Licenciado’ ingresa al penal del Altiplano, acusado por asesinato de Carlos Manzo

Hasta el momento, se tienen identificados a cuatro agresores: Víctor Manuel ‘N’, Fernando Josué ‘N’, Ramiro ‘N’ y Jorge Armando ‘N’.

Temas


Asesinatos
Vinculación A Proceso
homicidios

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


FGE

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manolo Jiménez anticipó que se hará todo lo posible para prevenir, pero si es necesario habrá una respuesta fulminante para mantener la seguridad.

“En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez
Raúl Rocha es señalado por operar una red de tráfico de combustibles, así como de armas que utilizaban el crimen organizado.

Dueño de Miss Universo, acusado de huachicol y tráfico de armas, tenía una ‘oreja’ en la FGR
Las condiciones laborales en Coahuila para las mujeres destacan en comparación con el promedio nacional.

Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO
Reconoció que tenía denuncias de abusos, tortura y corrupción.

Socio de Raúl Rocha en robo de huachicol capacitaba a policías
La presidenta aclaró que la presencia de Gertz Manero solo es obligatoria una vez al mes y que continúa participando normalmente en las reuniones del gabinete de seguridad.

Aclara Sheinbaum el tema de la posible renuncia del Fiscal General, Gertz Manero
La SEP informó si habrá clases el 28 de noviembre y explicó la razón de la suspensión. Conoce qué indica el calendario escolar y qué implica la junta del Consejo Técnico Escolar.

SEP aclara si habrá clases el viernes 28 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria
El presidente de la Organización Miss Universo y empresario mexicano, Raúl Rocha Cantú.

FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
Los Lions de Detroit y Packers de Green Bay abrirán la tradicional jornada de Thanksgiving en la NFL este jueves.

Thanksgiving Day en la NFL: triple cartelera imperdible este jueves; Packers vs Lions, Chiefs vs Cowboys y Bengals vs Ravens