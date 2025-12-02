$!Conforma Omar García Harfuch unidad de superélite

“La persona responsable del cuerpo de agentes será la persona titular de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNOE), directamente adscrita a la SIIP. Además, será la encargada de coordinar los trabajos, las funciones y la organización del cuerpo de agentes, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que le correspondan, conforme a las necesidades del servicio de las operaciones estratégicas”.

“Se delega en la persona titular de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial (SIIP) la facultad de constituir un cuerpo de agentes para organizar, dirigir y supervisar la investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, práctica de operaciones especiales y aprovechamiento de tecnología informática”, dice el acuerdo de García Harfuch.

Dicho cuerpo estará integrado a la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNOE), un grupo especial que ha venido funcionando en los últimos meses en misiones relevantes para la SSPC.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , formalizó ayer la creación de un cuerpo de agentes de élite en esa dependencia, que formalmente no está al mando de ninguna Policía.

García Harfuch firmó esta orden el pasado 13 de noviembre, la cual fue publicada hasta ayer en el Diario Oficial.

La semana pasada, el titular de la SIIP, Héctor Elizalde Mora, fue designado como nuevo Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y se desconoce quién lo reemplazará en la SSPC.

La SIIP es el área que tiene acceso a la Plataforma Central de Inteligencia (PCI), creada por una reforma legal de julio pasado, que está conectada a toda clase de fuentes de información, públicas y privadas.

En abril pasado, la agencia AP informó que la creación de la UNOE inició desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024, que ya tenía unos 250 integrantes y que el objetivo era cerrar el año con 800 miembros, entrenados por cuerpos de élite de Estados Unidos, Colombia, España o Francia.

La SSPC, en teoría, ya no tiene control sobre ninguna Policía, pues la Guardia Nacional (GN) quedó adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en julio.

La otra Policía federal es precisamente la AIC, con alrededor de 4 mil 800 elementos, que trabajan bajo el mando del Ministerio Público Federal.

Los únicos “agentes” que siguen oficialmente adscritos a la SSPC son unos 5 mil integrantes del Servicio de Protección Federal (SPF), que sólo tiene labores de custodia, así como un número confidencial de miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El 24 de junio, Sheinbaum publicó el nuevo Reglamento Interior de la SSPC, donde no está prevista la UNOE como tal, pero sí aparecen la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto y Operaciones Estratégicas, así como una Dirección General de Operaciones Estratégicas.