Carlos Slim se suma a la restricción de celulares en escuelas de México

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    Carlos Slim se suma a la restricción de celulares en escuelas de México
    El empresario mexicano Carlos Slim Helú. CUARTOSCURO
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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El empresario se pronunció a favor de los acuerdos de la SEP que limitarán el uso de teléfonos en primarias y secundarias.

Carlos Slim se pronunció a favor de prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica de México a partir del próximo mes de noviembre. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso aseguró que las aulas deben ser espacios dedicados al estudio y no al entretenimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-alista-restricciones-a-celulares-y-otros-dispositivos-moviles-en-las-escuelas-EM23585331

Carlos Slim respaldó las nuevas directrices educativas para el horario escolar. El empresario señaló que los alumnos deben concentrarse plenamente en sus profesores y tareas, sin caer en distracciones digitales.

“Hay que aprovechar el aula para aprender”, afirmó.

IMPACTO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA

El acuerdo, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y respaldado por los gobiernos estatales, busca reducir el uso de dispositivos en clase para disminuir las distracciones y fomentar la convivencia entre los estudiantes.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sep-aclara-que-estudiantes-y-en-que-momento-si-podran-usar-los-celulares-en-las-escuelas-IE23631669

PUNTOS CLAVE DE LA NUEVA REGULACIÓN

Obligatoria en primaria y secundaria: A partir de noviembre, se prohibirá el uso de celulares en las aulas de educación básica en todo el país.

Solo para emergencias: Los alumnos podrán llevar su teléfono dentro de la mochila, pero solo para comunicarse con sus padres en situaciones extraordinarias.

Libertad en preparatorias y universidades: Las escuelas de nivel medio superior y superior decidirán sus propias reglas sobre el uso de dispositivos en clase.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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