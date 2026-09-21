Carlos Slim se suma a la restricción de celulares en escuelas de México

Carlos Slim se pronunció a favor de prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica de México a partir del próximo mes de noviembre. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso aseguró que las aulas deben ser espacios dedicados al estudio y no al entretenimiento.

Carlos Slim respaldó las nuevas directrices educativas para el horario escolar. El empresario señaló que los alumnos deben concentrarse plenamente en sus profesores y tareas, sin caer en distracciones digitales.

“Hay que aprovechar el aula para aprender”, afirmó.

IMPACTO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA

El acuerdo, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y respaldado por los gobiernos estatales, busca reducir el uso de dispositivos en clase para disminuir las distracciones y fomentar la convivencia entre los estudiantes.