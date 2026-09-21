Carlos Slim se suma a la restricción de celulares en escuelas de México
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El empresario se pronunció a favor de los acuerdos de la SEP que limitarán el uso de teléfonos en primarias y secundarias.
Carlos Slim se pronunció a favor de prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica de México a partir del próximo mes de noviembre. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso aseguró que las aulas deben ser espacios dedicados al estudio y no al entretenimiento.
Carlos Slim respaldó las nuevas directrices educativas para el horario escolar. El empresario señaló que los alumnos deben concentrarse plenamente en sus profesores y tareas, sin caer en distracciones digitales.
“Hay que aprovechar el aula para aprender”, afirmó.
IMPACTO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA
El acuerdo, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y respaldado por los gobiernos estatales, busca reducir el uso de dispositivos en clase para disminuir las distracciones y fomentar la convivencia entre los estudiantes.
PUNTOS CLAVE DE LA NUEVA REGULACIÓN
Obligatoria en primaria y secundaria: A partir de noviembre, se prohibirá el uso de celulares en las aulas de educación básica en todo el país.
Solo para emergencias: Los alumnos podrán llevar su teléfono dentro de la mochila, pero solo para comunicarse con sus padres en situaciones extraordinarias.
Libertad en preparatorias y universidades: Las escuelas de nivel medio superior y superior decidirán sus propias reglas sobre el uso de dispositivos en clase.