SEP aclara qué estudiantes y en qué momento sí podrán usar los celulares en las escuelas

El uso de celulares y tabletas en escuelas primarias y secundarias de México tendrá nuevas restricciones, de acuerdo con lo establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, durante la conferencia de prensa matutina del 21 de septiembre, con el fin de regular estos dispositivos durante la jornada escolar. La medida comenzará a aplicarse en las aulas de México a partir del 3 de noviembre de 2026, tras un periodo destinado a informar a docentes, estudiantes y familias sobre las nuevas disposiciones sobre el uso del celular.

¿QUÉ BUSCA LA MEDIDA DE PROHIBIR LOS CELULARES EN EL AULA? La regulación busca limitar el uso de pantallas durante las actividades escolares y el recreo. Por lo que los estudiantes podrán llevar sus teléfonos en la mochila, pero no utilizarlos dentro del plantel salvo en situaciones contempladas por las nuevas reglas. “A partir del martes 3 de noviembre entraría en vigor, celular o pantallas solo se podrían usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y niños, lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar esos celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas”, dijo Sheinbaum en la Mañanera del lunes.

La nueva disposición contempla que primarias y secundarias restrinjan el uso de celulares y tabletas durante la jornada escolar. Esto incluye las clases y, de acuerdo con el anuncio de Sheinbaum, también los periodos de recreo. Delgado señaló que el acuerdo busca establecer reglas diferenciadas según el nivel educativo, por lo que se restringe su uso: “llegamos a un acuerdo para regular los celulares y tabletas en las escuelas”, señaló el funcionario.

¿CUÁNDO LOS ALUMNOS Y ALUMNAS PODRÁN USAR EL CELULAR? La medida no significa necesariamente que los estudiantes tengan prohibido llevar un teléfono al plantel. La presidenta explicó que podrán conservarlo dentro de su mochila, siempre que permanezca guardado y no sea utilizado durante las actividades escolares. Las emergencias y determinadas necesidades particulares de niñas y niños forman parte de las excepciones mencionadas por la presidenta. El propósito planteado por las autoridades es recuperar espacios de convivencia y atención dentro de las escuelas. Únicamente, el uso de los celulares y tabletas en el aula deberá ser con fines pedagógicos, como herramientas de apoyo para las actividades educativas, pero dependerá de las condiciones del nivel escolar. En el caso de niñas, niños y adolescentes, no podrán utilizar dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, incluyendo el periodo de receso. La Presidenta destacó que el objetivo de la medida es recuperar espacios para la atención, creatividad y contacto humano.

¿TAMBIÉN SE APLICARÁ EN LAS INSTITUCIONES MEDIA SUPERIOR? Para educación media superior, las reglas serán diferentes. Cada institución deberá establecer las limitaciones necesarias para garantizar un uso responsable, seguro y con fines pedagógicos. En educación superior, la propuesta contempla fomentar la ciudadanía digital, la ética y el pensamiento crítico. “En media superior cada institución deberá acordar las limitaciones para garantizar el uso responsable y seguro de estos dispositivos y con fines pedagógicos”, explicó Delgado. Es decir, preparatorias y bachilleratos podrán contemplar el uso de celulares y tablas para actividades relacionadas con el aprendizaje, bajo las reglas que determina cada institución. Mientras que en la educación superior, las universidades, buscan fomentar la utilización responsable y seguro de los dispositivos móviles “por una ciudadanía digital con ética y pensamiento crítico”.

USO DEL CELULAR EN EL CONTEXTO EDUCATIVO La decisión se tomó después de un proceso de consulta impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mario Delgado informó que participaron 565 mil 396 maestras y maestros, quienes respondieron sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas. El resultado mostró que 81 por ciento de los docentes consultados estuvo a favor de establecer reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos. Entre los principales problemas detectados estuvieron las dificultades para mantener la atención y las interrupciones de las actividades escolares. La SEP también informó que la regulación se construyó a partir de foros y reuniones con autoridades educativas. Antes del anuncio, el gobierno federal ya había planteado la necesidad de establecer reglas nacionales ante el crecimiento del uso de dispositivos digitales en los planteles. La consulta realizada por la SEP también permitió identificar algunas situaciones relacionadas con el uso de dispositivos. Según los resultados presentados por Delgado, 48 por ciento de los docentes señaló que los celulares dificultan mantener la atención, mientras que 38 por ciento consideró que interrumpen las actividades escolares.

Además, 34 por ciento indicó que el empleo del celular puede desplazar espacios de convivencia, y 38.7 por ciento detectó que conflictos originados en redes sociales llegan posteriormente a las aulas o a las escuelas. La SEP ha planteado que la regulación forma parte de una estrategia más amplia para atender el impacto de las pantallas en niñas, niños y adolescentes. La dependencia también ha señalado preocupaciones relacionadas con salud mental, aprendizaje y desarrollo integral. Anteriormente, Mario Delgado atribuyó el retroceso en el Prueba PISA 2025 en lectura y matemáticas a nivel mundial -donde México se colocó en el lugar 64 de 91 países evaluados, resultados por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemáticas, lectura y ciencias- con el uso intensivo de dispositivos electrónicos. “Al surgimiento de los dispositivos móviles y cómo este uso intensivo, excesivo de las tecnologías en las escuelas está deteriorando la capacidad lectora de los jóvenes en todo el mundo”, declaró Delgado en entrevista.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR? El secretario de Educación destacó que el acuerdo de la medida en el aula deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y luego de recibir el respaldo unánime de los titulares de la SEP en los 32 estados. Será publicado el próximo 22 de septiembre, una vez publicado el acuerdo, habrá un periodo de 30 días antes de su entrada en vigor; donde se realizará asambleas informativas con docentes, madres y padres de familia. Por lo que la regulación de las nuevas disposición sobre el uso de celulares y pantallas comenzará a aplicarse a partir el martes 3 de noviembre.