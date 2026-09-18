SEP alista restricciones a celulares y otros dispositivos móviles en las escuelas

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) busca alcanzar un acuerdo con las autoridades educativas estatales para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en las escuelas, con diferentes niveles de restricción según el grado educativo, informó su titular, Mario Delgado. Al inaugurar la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el funcionario señaló que la propuesta deberá definir una fecha de entrada en vigor y acompañarse de asambleas informativas dirigidas a docentes, madres y padres de familia.

“En la última reunión tuvimos una propuesta sobre la regulación para el uso seguro de los dispositivos móviles en las escuelas. Les enviamos un documento, estuvimos recibiendo algunas observaciones y la idea es que hoy tuviéramos un acuerdo sobre el mismo”, explicó. Indicó que las restricciones serán distintas de acuerdo con el nivel educativo y sostuvo que el debate sobre el uso de celulares en las aulas ha cobrado fuerza ante la evidencia presentada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la prueba PISA.

Señaló que de acuerdo con esos resultados, los dispositivos móviles están afectando de manera importante la comprensión lectora de los estudiantes. DESTACAN ESTRATEGIA EL ABC DE LAS EMOCIONES El segundo tema de la reunión es la Estrategia Nacional ABC de las Emociones, preparada por la SEP en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Presidencia de la República. El titular de la SEP aseguró que la atención de la salud mental de estudiantes de secundaria y educación media superior será una de las prioridades del ciclo escolar.

“Es un cambio muy importante que hablemos de la salud mental en nuestros niños en secundaria y media superior. Es algo en lo que no podemos seguir siendo omisos”, expresó. Añadió que el objetivo es involucrar a todo el Sistema Educativo Nacional en la atención de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Delgado informó además que las autoridades educativas revisarán los avances en la construcción de planteles del Bachillerato Nacional en la modalidad Margarita Maza. Aseguró que ya fueron obtenidos los recursos necesarios y pidió acelerar las obras y habilitar sedes alternas para ampliar la matrícula de educación media superior.

“Lo más difícil era conseguir recursos; estos ya se consiguieron. Que podamos tener la infraestructura lo antes posible y abrir sedes alternas para lograr la meta de tener más jóvenes estudiando la preparatoria”, puntualizó.