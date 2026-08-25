Cárteles de Tláhuac, Tepito y ‘Los Rodolfos’ están detrás de despojos de inmuebles: Fiscalía CDMX

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) reveló que la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos están involucrados en delitos de despojo en la Ciudad de México.

“Hay distintas organizaciones, ya lo mencionábamos en conferencia de prensa pasada, La Unión Tepito, que está involucrada también en temas de despojo; Cártel de Tláhuac, con distintas células que también sabemos que han estado involucradas con tiempo en el tema de despojo; Los Rodolfos”, afirmó la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján .

Señaló que las investigaciones se coordinan con una unidad especializada para analizar modus operandi y no caso por caso.

Alcalde Luján también señaló, sin revelar nombres, que hay organizaciones sociales de distinto tipo identificadas en el despojo.

Se trata de un patrón identificado en algunos casos, sobre todo de años anteriores.