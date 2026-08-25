Oposición descalifica nombramiento de Graciela Domínguez; denuncian continuidad e influencia de grupo afín a Rocha

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    Oposición descalifica nombramiento de Graciela Domínguez; denuncian continuidad e influencia de grupo afín a Rocha
    Paloma Sánchez consideró que dicho nombramiento no representa un cambio política para esta entidad. Cortesía

Su designación causó reacciones a favor y en contra de la oposición y del oficialismo

CDMX.- La designación de la diputada de Morena, Graciela Domínguez Nava, como gobernadora interina de Sinaloa causó reacciones a favor y en contra de la oposición y del oficialismo.

La senadora del PRI Paloma Sánchez considera que dicho nombramiento hecho por el Congreso sinaloense no representa un cambio política para esta entidad, más bien la continuidad del grupo cercano al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

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A través de redes sociales, cuestionó que Movimiento de Regeneración Nacional haya optado por una figura vinculada directamente con la administración del gobernador con licencia, quien dijo, “sigue gobernando”.

“Sin novedad: Rocha sigue gobernando Sinaloa”, afirmó, al advertir que la llegada de la legisladora morenista a la gubernatura no implica una ruptura con el grupo político que gobierna el estado.

DENUNCIAN CONTRADICCIÓN AL INTERIOR DE MORENA

La senadora priista denunció una contradicción dentro de Morena, después de que integrantes del partido se habían manifestado inconformes con el intento de Rocha Moya de regresar a su cargo, pero ahora, sostuvo, le permiten mantener influencia en la definición del gobierno estatal.

“La hipocresía de Morena es evidente. Decían que estaban molestos por su regreso, pero hoy, le siguen permitiendo poner gobernador”, criticó.

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Por otro lado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la elección de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa en sustitución del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa, puntualizó que como diputada federal, la nueva gobernadora fue siempre institucional.

“La decisión del Congreso de Sinaloa fue correcta y fue acertada, haber hecho un análisis de muchas personalidades que fueron evaluadas en el seno del congreso, y el hecho de haber decidido mayoritariamente por 31 votos contra seis en favor de la diputada federal con licencia Graciela Domínguez, me parece muy bueno”, aseveró.

MONREAL DESTACA “CUALIDADES” DE DOMÍNGUEZ

Monreal Ávila comentó que Domínguez Nava tiene, entre sus cualidades, ser prudente, cuidadosa, institucional, “y una mujer honesta”.

“Para mí es una mujer confiable a las instituciones y también comprometida con su estado de Sinaloa. Le deseo suerte ya que es un tramo corto de casi un año y estoy seguro que va a dar sorpresas en el ejercicio de gobierno, porque tiene capacidad, tiene experiencia, y tiene amor y cariño Sinaloa”.

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El líder guinda aprovechó para opinar acerca de la licencia de Rocha Moya. Dijo que el haber retornado al gobierno fue un “error”.

“A mí me parece que rectificó el sábado, no sé cómo tomó la decisión de reincorporarse pero bastó estar en unas horas para darse cuenta que había sido un error hacerlo, y el sábado ya estaba presentando de nueva cuenta la solicitud de licencia”, concluyó.

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