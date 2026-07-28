‘En casos de despojo de inmuebles sí tenemos redes identificadas’: Bertha Alcalde

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    ‘En casos de despojo de inmuebles sí tenemos redes identificadas’: Bertha Alcalde
    Alcalde mencionó que se reunirá con vecinos de la colonia Del Valle este miércoles. Cuartoscuro
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La fiscal capitalina informó que en lo que va del año se han iniciado mil 846 carpetas de investigación por este delito

CDMX.- La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján informó que se tienen identificadas redes vinculadas con el delito de despojo.

”Sí tenemos identificadas algunas redes vinculadas a este fenómeno, actores que están siendo investigados como objetivos prioritarios como parte del trabajo que está haciendo la Fiscalía del Despojo, porque tenemos muy claro que tenemos que investigar este caso de distintas maneras, tanto individualmente cuando recibimos la denuncia para poder avanzar para determinar si hubo o no despojo y quién es el responsable, pero también poder identificar redes que pudieran estar realizando esta conducta de manera sistemática”, afirmó Alcalde Luján, durante su informe mensual, realizado esta mañana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/considera-la-cirt-ambiguos-los-lineamientos-de-audiencias-del-gobierno-MM22483960

Aseguró que sobre el caso de presunto intento de despojo en la calle Matías Romero, en la colonia Del Valle, se está avanzando en la investigación, sin embargo, aún no se puede afirmar si detrás hay una red dedicada al despojo de inmuebles.

SE REUNIRÁ CON VECINOS

Dijo que por ese caso registrado en la alcaldía Benito Juárez, por el que vecinos realizaron un plantón durante varios días, existe una solo denuncia, presentada el 21 de julio.

Bertha Alcalde mencionó que se reunirá con vecinos de la colonia Del Valle este miércoles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-la-marina-11-toneladas-de-cocaina-en-la-costa-de-chiapas-detiene-a-tres-personas-FM22483240

“El motivo de la reunión, la idea es por un lado poder nosotros dar cuenta de los avances en la investigación concreta que se tiene sobre este caso y también escuchas a las vecinas, a los vecinos, respecto de esta problemática”.

La fiscal capitalina informó que en lo que va del año se han iniciado mil 846 carpetas de investigación por el delito de despojo.

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