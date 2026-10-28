Casa de José Alfredo Hernández habría sido usada para negociar contratos millonarios del INE

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    Casa de José Alfredo Hernández habría sido usada para negociar contratos millonarios del INE
    La casa de José Alfredo Hernández Casillas, en Jardines del Pedregal, es señalada como punto de reunión para negociar contratos del INE. VANGUARDIA

José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei son señalados en una investigación sobre presuntos acuerdos relacionados con contratos del INE

Una residencia en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, habría sido utilizada para negociar contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE), respaldos a aspirantes a consejerías electorales y presuntos pagos en efectivo, según una investigación periodística que señala al empresario José Alfredo Hernández Casillas y a la entonces consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

La investigación, publicada por Yohali Reséndiz en Opinión 51, recoge el testimonio de una fuente anónima que identifica el inmueble de Avenida Picacho 259 como un supuesto punto de reunión para acordar adjudicaciones relacionadas con la producción de materiales electorales y designaciones en organismos electorales estatales.

Investigan a José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE cercano a Taddei

De acuerdo con el informante, empresas relacionadas con Hernández Casillas habrían recibido contratos después de que el empresario presuntamente promoviera aspirantes a consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) con el respaldo de Taddei. La versión también refiere posibles entregas de dinero en efectivo y facturas vinculadas con esas operaciones.

Los señalamientos se conocen mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que inició una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones y conflictos de interés relacionados con el sistema electoral.

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LA CASA DE JARDINES DEL PEDREGAL SEÑALADA EN LA INVESTIGACIÓN

La propiedad ubicada en Avenida Picacho 259 cuenta, según la descripción difundida por Reséndiz, con mil 333 metros cuadrados de terreno y 762 metros cuadrados de construcción. La fuente anónima la atribuye a Hernández Casillas, empresario relacionado con compañías proveedoras de materiales electorales.

El inmueble cobró notoriedad después de que Latinus difundiera, el 20 de octubre de 2026, un video de una celebración por el Grito de Independencia en el que aparecen Taddei y Hernández Casillas. Según el testimonio recogido por la periodista, ese encuentro estaría relacionado con las reuniones que presuntamente se realizaban en la residencia.

El informante también planteó que la difusión de los videos podría estar relacionada con un desacuerdo por los supuestos porcentajes que el empresario habría tenido que entregar a raíz de contratos obtenidos.

EMPRESAS LIGADAS AL EMPRESARIO ACUMULARON 49 CONTRATOS

En la investigación aparecen Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litoformas, compañías relacionadas con la producción, impresión o suministro de materiales para procesos electorales.

De acuerdo con registros y antecedentes citados en reportes periodísticos, empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas y su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, obtuvieron al menos 49 contratos entre 2018 y 2025, por un total de mil 450 millones 443 mil 771.40 pesos.

De ese monto, aproximadamente 656.61 millones de pesos correspondieron a Cajas Graf y 123.66 millones a Corporativo ZEG, según los datos recopilados en esos reportes.

La fuente anónima también atribuyó a Litoformas trabajos de maquila y facturación posteriores a la obtención de contratos electorales. La investigación plantea que estas relaciones comerciales deben examinarse junto con los procedimientos de adjudicación y los posibles vínculos entre proveedores y funcionarios.

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EL CONTRATO DE 197 MILLONES DE PESOS PARA LA ELECCIÓN JUDICIAL

Entre las adjudicaciones que aparecen en los reportes se encuentra un contrato de aproximadamente 197 millones de pesos para producir materiales destinados a la elección judicial de 2025, relacionado con Cajas Graf, Corporativo ZEG y TOL Producciones.

El procedimiento fue cuestionado porque una licitación se declaró desierta y el INE recurrió posteriormente a una adjudicación directa.

La investigación también menciona un contrato por alrededor de 46.9 millones de pesos para Cajas Graf durante el periodo en que Taddei encabezaba el organismo electoral de Sonora.

SEÑALAN PRESUNTOS ACUERDOS PARA DESIGNAR CONSEJEROS ELECTORALES

Según el testimonio citado por Reséndiz, Hernández Casillas habría promovido aspirantes a consejerías de organismos electorales locales con el respaldo de Taddei, mientras empresas relacionadas con el empresario obtenían contratos para fabricar materiales comiciales.

Las consejerías de los OPLE son designadas por el Consejo General del INE mediante votación. Como antecedente, el 26 de septiembre de 2024 el organismo aprobó 55 designaciones correspondientes a consejos electorales de 20 entidades.

La investigación sostiene que algunos respaldos se habrían negociado antes de las votaciones o al margen de los procedimientos institucionales. Las designaciones registradas, por sí solas, no permiten establecer que esos acuerdos hayan ocurrido.

OTRO FUNCIONARIO DEL INE APARECE VINCULADO CON CORPORATIVO ZEG

La investigación también menciona a Jesús Octavio García González, identificado como representante legal de Corporativo ZEG en un acta de junta de aclaraciones de la licitación INEPEPAC/LPN/002/2024, en Morelos.

Posteriormente, García González ocupó un cargo directivo en el área administrativa del INE durante la presidencia de Taddei. Dejó esa responsabilidad en abril de 2026, después de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

Promete INE revisar continuidad de más directivos señalados por supuestos conflictos de interés en contratos

Además, la fuente anónima relacionó la renuncia de Claudia Arlette Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE, presentada el 9 de septiembre de 2026, con presuntos desacuerdos sobre actos de corrupción. La explicación institucional del organismo señaló motivos de salud.

La Auditoría Superior de la Federación informó que inició una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones y conflictos de interés relacionados con el sistema electoral.

Con información de INFOBAE.

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Guadalupe Taddei Zavala

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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