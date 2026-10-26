Investigan a José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE cercano a Taddei

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    Investigan a José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE cercano a Taddei
    José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei. X

El empresario es indagado tras revelarse su red de proveeduría de materiales electorales y su relación con la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei.

José Alfredo Hernández Casillas, empresario encargado en la fabricación de papelería y materiales electorales en México, se encuentra bajo investigación por operar una presunta red de empresas vinculadas al Instituto Nacional Electoral (INE). La indagatoria cobró relevancia nacional tras difundirse imágenes que confirman su relación personal con la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga un grupo de al menos siete empresas vinculadas a Hernández Casillas por presuntas transferencias irregulares de dinero. Entre las señaladas se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Seriplast de México y Formas Finas, las cuales habrían obtenido contratos millonarios tanto en el INE como en diversos institutos electorales estatales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una revisión de oficio sobre las licitaciones públicas asignadas a este grupo comercial. Las autoridades analizan si existió simulación de competencia entre las empresas para asegurar la entrega de contratos de urnas, mamparas y boletas de seguridad.

VÍNCULOS PERSONALES Y SOSPECHA DE CONFLICTO DE INTERÉS

Videos y fotografías recientes revelaron la cercanía social entre el empresario y Guadalupe Taddei, lo que encendió las alarmas por un posible conflicto de interés dentro del máximo órgano electoral. Las imágenes muestran reuniones privadas que contrastan con la neutralidad que exige la ley a los funcionarios encargados de los procesos electorales.

Especialistas e integrantes del sector político advierten que esta relación pone en duda la imparcialidad en la asignación de recursos públicos destinados a las elecciones federales y locales.

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REACCIONES E IMPACTO INSTITUCIONAL

Guadalupe Taddei afirmó que colaborará con las revisiones que realicen los órganos fiscalizadores para esclarecer cualquier duda sobre las licitaciones. Sin embargo, la extitular del INE negó haber intervenido a favor de Hernández Casillas o de sus compañías en los procesos de contratación.

Por su parte, el Gobierno Federal solicitó una investigación profunda y transparente sobre el caso. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que las instituciones electorales deben operar sin sombra de corrupción ni favoritismos hacia ningún proveedor privado.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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