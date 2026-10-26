Investigan a José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE cercano a Taddei

José Alfredo Hernández Casillas, empresario encargado en la fabricación de papelería y materiales electorales en México, se encuentra bajo investigación por operar una presunta red de empresas vinculadas al Instituto Nacional Electoral (INE). La indagatoria cobró relevancia nacional tras difundirse imágenes que confirman su relación personal con la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei .

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga un grupo de al menos siete empresas vinculadas a Hernández Casillas por presuntas transferencias irregulares de dinero. Entre las señaladas se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Seriplast de México y Formas Finas, las cuales habrían obtenido contratos millonarios tanto en el INE como en diversos institutos electorales estatales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una revisión de oficio sobre las licitaciones públicas asignadas a este grupo comercial. Las autoridades analizan si existió simulación de competencia entre las empresas para asegurar la entrega de contratos de urnas, mamparas y boletas de seguridad.

VÍNCULOS PERSONALES Y SOSPECHA DE CONFLICTO DE INTERÉS

Videos y fotografías recientes revelaron la cercanía social entre el empresario y Guadalupe Taddei, lo que encendió las alarmas por un posible conflicto de interés dentro del máximo órgano electoral. Las imágenes muestran reuniones privadas que contrastan con la neutralidad que exige la ley a los funcionarios encargados de los procesos electorales.

Especialistas e integrantes del sector político advierten que esta relación pone en duda la imparcialidad en la asignación de recursos públicos destinados a las elecciones federales y locales.