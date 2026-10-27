Promete INE revisar continuidad de más directivos señalados por supuestos conflictos de interés en contratos

CDMX.- Blanca Cruz García, quien apenas hace horas fue electa como consejera presidenta provisional del INE, prometió que en el organismo se evaluará el desempeño de directivos, se dejarán de lado las ‘lealtades personales’ y se colaborará con las autoridades en indagatorias por transas en contratos. Tras la renuncia de tres funcionarios ligados a Guadalupe Taddei, ex presidenta del organismo que se fue en medio de indagatorias por contratos irregulares y corrupción, Cruz García dijo que las decisiones ahora serán colegiadas.

“Este colegiado ha acordado revisar desempeño de las funciones de funcionarias y funcionarios que ocupan cargo de tomas de decisiones para poder evaluar el funcionamiento del mismo”, expresó en su mensaje inicial. “Se trata de abrir una etapa de renovación de responsabilidades con pleno apego al a ley y garantizando la continuidad operativa del instituto, las estructuras de dirección deben responder a necesidades institucionales y a acuerdos de órganos colegiados, nunca a lealtades personales”.

CONTRATOS EN EL INE SE ENCUENTRAN DETENIDOS Hasta el momento, todos los contratos en el organismo electoral se encuentran detenidos. “Realizar revisión exhaustiva, independiente y transparente de la actuación institucional, en colegiado hemos acordado promover por conducto del Órgano Interno de Control (OIC), quien es la instancia competente y en el ámbito de atribuciones, la cooperación institucional para poder contribuir con las indagatorias ante posibles conductas indebidas en que haya o puedan configurarse, hayan incurrido funcionarias y funcionarios señalados, y puedan todavía estar dentro del organismo”.