$!Caso Daenerys: Fallece niña de 4 años en hospital IMSS en Durango; familia denuncia presunta negligencia médica

    Daenerys, menor de 4 años, perdió la vida en el Hospital General de la Zona No. 1 del IMSS en Durango; la familia exige justicia por la presunta negligencia médica FOTO: VANGUARDIA

Fallece niña de 4 años en hospital del IMSS Durango; familiares denuncian presunta negligencia médica tras varios días de espera para cirugía

Daenerys, una menor de cuatro años originaria de Pueblo Nuevo, Durango, falleció presuntamente por negligencia médica en el Hospital General de la Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la capital del estado, tras varios días de espera para una cirugía que nunca se realizó.

Según informó Marco Ibarra, padre de la niña, Daenerys nació prematura a los seis meses de gestación y contaba con una válvula que conectaba su cabeza con el estómago, lo que requería atención médica especializada para aliviar los dolores que padecía.

CIRUGÍA URGENTE DE DAENERYS FUE POSPUESTA EN VARIAS OCASIONES, DENUNCIA LA FAMILIA

La menor fue ingresada al hospital el jueves 2 de octubre debido a complicaciones de salud. La cirugía fue inicialmente programada para el sábado 4 de octubre, pero el médico encargado no se presentó. La familia aguardó también el domingo, sin recibir respuesta, ya que supuestamente se priorizaron otros casos considerados más “urgentes”.

El mismo domingo, la niña dejó de responder a estímulos. Aunque recibió atención médica de emergencia, su fallecimiento se confirmó el martes 7 de octubre. “Nos prometieron ayuda, pero nunca llegó. Mi hija se fue esperando que la atendieran”, declaró Marco Ibarra, quien exige una investigación a fondo y anuncia acciones legales contra la institución.

IMSS DURANGO ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL FALLECIMIENTO DE DAENERYS

El miércoles 8 de octubre, el IMSS emitió un comunicado oficial a través de sus cuentas institucionales en el que lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares.

El documento indica que, debido a que se ha iniciado una carpeta de investigación ante la Fiscalía, la institución colaborará plenamente con las autoridades competentes en las revisiones médicas y administrativas correspondientes, reafirmando su compromiso con una atención médica sensible y apegada a los protocolos institucionales.

El caso ha generado preocupación sobre la atención pediátrica en la entidad y la efectividad de los protocolos de emergencia y programación quirúrgica en los hospitales del IMSS en Durango.

