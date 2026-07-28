Abuela de Dafne Zapata exige justicia a Américo Villarreal por feminicidio de su nieta

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    Abuela de Dafne Zapata exige justicia a Américo Villarreal por feminicidio de su nieta
    El Mandatario realizó hoy una visita a Ciudad Mante, de donde era originaria la menor. REFORMA

Con gritos de “¡Justicia para Dafne!”, la mujer portó su exigencia frente al mandatario morenista

Juana Laura Martínez, abuela de Dafne Zapata Quintos, enfrentó al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en un evento público en Ciudad Mante, para exigir justicia por la muerte de su nieta dentro de una academia militarizada en Ciudad Madero.

Con gritos de “¡Justicia para Dafne!”, la mujer portó su exigencia frente al mandatario morenista con el fin de que el caso de la menor de 13 años no quede impune y que todos los responsables sean castigados

El encuentro fue al ingresar el mandatario al segundo evento del día en el estadio Zaragoza, donde entregó la obra de remodelación de dicho inmueble deportivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/madre-de-dana-yanina-exige-investigar-abusos-en-academia-doenitz-por-caso-dafne-zapata-BB22454225

Villarreal se detuvo para atender a la señora, quien le dijo “soy la abuela de Dafne, tengo hambre de justicia, quiero hechos”, dijo que la familia de la víctima está cansada de los acercamientos con la autoridad.

La mujer dejó en claro que ya no busca mesas de diálogo, sino en forma reiterada le mencionó que busca acciones concretas para que se haga justicia por su nieta: “Tenemos hambre de justicia. Esto no se puede quedar impune. Aquí estamos pidiendo justicia para Dafne y no nos vamos a callar”.

La señora Martínez insistió, “¿Cuánto tiempo me da para yo verlos adentro? Porque están en prisión preventiva”. “Es la ley y se está haciendo justicia”, respondió el gobernador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-director-de-academia-jorge-n-y-a-encargada-estrella-n-por-muerte-de-dafne-zapata-BG22427701

“¿Ellos tienen derechos?”, preguntó la señora. “Ellos tienen derechos y por eso están en prisión preventiva. Y se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”, respondió Villarreal.

En respuesta, la abuelita de Dafne expresó: “Vamos a darle el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia, porque eso es de lo que tengo hambre”.

Durante el diálogo se escucharon los gritos de manifestantes que acompañaron a la abuelita de Dafne, quienes clamaron “¡Justicia, justicia, justicia!”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dictan-prision-preventiva-a-jorge-luis-p-y-estrellita-m-por-feminicidio-de-dafne-zapata-en-tamaulipas-IA22448022

“No quiero diálogo, quiero justicia. Estoy harta del diálogo porque no hacen nada. Que se pongan a trabajar en lo que tienen que trabajar”, reclamó y sostuvo que continuará alzando la voz hasta obtener resultados y advirtió que seguirá al gobernador en los eventos públicos que sean necesarios si no observa avances en las investigaciones.

Manifestó su desconfianza en el proceso judicial, al señalar que hasta el momento no han sido vinculadas a proceso y teme que puedan recuperar su libertad mediante recursos legales: “¿qué me garantiza a mí que no los van a dejar detenidos? Al rato meten un amparo y salen. Eso es lo que no quiero. Quiero que paguen hasta el último rasguño que le hicieron a mi nieta”.

La abuela de Dafne aseguró que mantendrá la presión pública hasta que haya resultados concretos. “No me voy a ir de aquí hasta que no vea resultados”, concluyó y responsabilizó a autoridades de hacer cumplir la ley.

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Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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