Caso Dafne: Estrellita “N” enfrenta segunda orden de aprehensión por violencia familiar en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentó una segunda orden de aprehensión contra Estrellita “N”, quien permanece detenida y vinculada a proceso por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata, ocurrido en una academia militarizada de Ciudad Madero. La nueva orden fue ejecutada por elementos de la Policía Investigadora y corresponde a una investigación por el probable delito de Violencia Familiar Equiparada, derivada de una denuncia relacionada con presuntos actos cometidos de manera reiterada contra una adolescente.

INVESTIGAN PRESUNTA VIOLENCIA CONTRA UNA ADOLESCENTE De acuerdo con la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Niñez y la Mujer (FENNAM), los hechos que originaron esta segunda orden de aprehensión habrían ocurrido entre octubre de 2024 y julio de 2026, al interior de una institución educativa privada ubicada en la colonia Unidad Nacional, en Tampico. La Fiscalía señaló que Estrellita “N” presuntamente habría utilizado su posición de jerarquía, autoridad y custodia para ejercer actos reiterados de violencia física y psicológica contra la adolescente. La carpeta de investigación fue iniciada a partir de una denuncia y contempla hechos que, de acuerdo con la autoridad ministerial, se habrían presentado durante el periodo señalado. Tras ser detenida en cumplimiento de esta nueva orden, Estrellita “N” fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica conforme a las disposiciones legales aplicables. La Fiscalía de Tamaulipas informó que continuará con las investigaciones relacionadas con el caso y señaló que mantiene las acciones encaminadas a la protección de niñas, niños y adolescentes.

ESTRELLITA “N” PERMANECE EN PRISIÓN PREVENTIVA POR EL CASO DAFNE La nueva acusación se suma al proceso penal que enfrenta Estrellita “N” por el feminicidio de Dafne Zapata, una adolescente que falleció en julio de este año al interior de la academia militarizada “Marina Doenitz”, ubicada en Ciudad Madero. La exdocente fue detenida el 26 de julio en la colonia Monte Alto, en Altamira, Tamaulipas, y cuatro días después fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio. Actualmente permanece en prisión preventiva y, de acuerdo con la información proporcionada sobre el proceso, esta etapa se extenderá hasta enero del próximo año. Por el delito de feminicidio, Estrellita “N” podría enfrentar una pena de 40 a 60 años de prisión, en caso de que sea declarada responsable por un tribunal. HAY CUATRO PERSONAS DETENIDAS POR EL CASO Además de Estrellita “N”, las autoridades tamaulipecas han detenido a otras tres personas relacionadas con la investigación por la muerte de Dafne. Entre ellas se encuentra Jorge “N”, director de la academia militarizada “Marina Doenitz”; Danna Yanina “N”, alumna de la institución, y Juan Jesús “N”, hermano de Estrellita “N”. Dafne Zapata había ingresado recientemente a la academia. El 16 de julio se reportó su fallecimiento dentro de las instalaciones del colegio.

La madre de la adolescente señaló que, de acuerdo con los resultados de los estudios forenses, las causas del fallecimiento estuvieron relacionadas con asfixia y presencia de agua en los pulmones. La investigación por el feminicidio continúa para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la menor y determinar las responsabilidades que correspondan a cada una de las personas involucradas, conforme avance el proceso judicial.