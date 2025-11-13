Caso de deuda de 33 mil mdp de Grupo Salinas llega a la SCJN

Tras años de reclamos, litigios y amparos, Grupo Salinas llega al banquillo de la Suprema Corte de Justicia.

Hoy se discuten, en definitiva, los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca para impugnar siete créditos fiscales, cuyo monto original asciende a 33 mil 477 millones de pesos, es decir, sin incluir multas, recargos o actualizaciones.

Los proyectos de sentencia son adversos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, pues declaran improcedentes sus recursos.