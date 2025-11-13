Caso de deuda de 33 mil mdp de Grupo Salinas llega a la SCJN

México
/ 13 noviembre 2025
    En esencia, se abordan las apelaciones finales presentadas por Grupo Elektra y TV Azteca contra siete adeudos fiscales que, en su monto inicial, suman 33 mil 477 millones de pesos, sin considerar las sanciones, intereses ni actualizaciones correspondientes.

Los proyectos de sentencia son adversos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego

Tras años de reclamos, litigios y amparos, Grupo Salinas llega al banquillo de la Suprema Corte de Justicia.

Hoy se discuten, en definitiva, los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca para impugnar siete créditos fiscales, cuyo monto original asciende a 33 mil 477 millones de pesos, es decir, sin incluir multas, recargos o actualizaciones.

Los proyectos de sentencia son adversos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, pues declaran improcedentes sus recursos.

