Adán Augusto acusa a Ricardo Salinas Pliego de estar detrás de ataques en su contra

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de estar detrás de una campaña de ataques en su contra, impulsada -dijo- por “la ultraderecha” y sus aliados mediáticos.

En declaraciones a medios de comunicación, el exgobernador de Tabasco señaló al dueño de TV Azteca de haberse “robado” el Canal 40 y de haber adquirido la televisora “con dinero de la partida secreta” de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

“Los mexicanos deben saber que ADN 40 fue uno más de los atracos de Ricardo Salinas. Canal 40 después lo convirtieron en ADN 40; pregúntenle a Denise Maerker y a Ciro Gómez Leyva cómo fue la toma de las instalaciones en el Chiquihuite”, declaró.

López Hernández afirmó que existe una “embestida mediática” encabezada por el empresario y calificó sus publicaciones como parte de una estrategia para “montar una farsa”.

“Piensan que el pueblo se va a comprar la farsa que está montando el excéntrico millonario; al contrario, debemos dar a conocer el origen de su fortuna y los contratos que tiene con el Estado”, sostuvo.

El senador también vinculó los reportajes publicados por Latinus con los intereses del exgobernador Roberto Madrazo, a quien acusó de haber perdido contratos en varios estados.

“Yo, desde hace dos años, vengo denunciando cómo lucraban. Son el cártel de la salud”, dijo.

Respecto a su relación con el empresario Juan Pablo Vega Arriaga, presuntamente involucrado con el tráfico de combustible, López reconoció conocerlo desde hace cinco o seis años y aseguró que mantiene contratos con Petróleos Mexicanos desde administraciones anteriores.

“Es un empresario con una de las navieras más importantes del país, con contratos desde hace varios sexenios”, explicó.

Finalmente, el presidente de la Jucopo afirmó que los ataques mediáticos responden a intereses políticos y económicos que se oponen a la Cuarta Transformación.

“Somos parte de un movimiento, y esos grupos se sienten afectados. Vamos a seguir denunciando para que los mexicanos sepan qué representa la ultraderecha”, concluyó. Con información de El Universal