$!Transportistas bloquean vialidades en Edomex y CDMX por extorsiones y robos

Algunas de las principales vialidades del Estado de México y la Ciudad de México se ven afectadas por el mega bloqueo de transportistas al oriente de Edomex, debido a cierres viales anunciados por operadores de transporte público de la organización Rutas Hermanas. De acuerdo con el aviso de los transportistas, los cierres iniciaron cerca de las 9:00 horas en distintos puntos estratégicos del Valle de México.

Por lo que se prevén afectaciones severas a la circulación para quienes se trasladan desde municipios como Chalco, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán hacia la CDMX. Operadores de transporte público agremiados a Rutas Hermanas anunciaron estos bloqueos como medida de protesta por presuntas irregularidades en la operación de grúas y retenes en el Estado de México. Los transportistas denunciaron supuestos robos de vehículos dentro de corralones concesionados, así como la sustracción de autopartes. Además, acusaron que algunas grúas actuarían en presunta complicidad con policías estatales y ministerios públicos, con el objetivo de extorsionarlos mediante revisiones y el arrastre de unidades a depósitos vehiculares. ¿QUÉ VIALIDADES AFECTA LOS BLOQUEOS? Los bloqueos se concentrarán en las vialidades consideradas como de alta afluencia en horas pico: - Carretera Chalco–Cuautla;

- Autopista México–Puebla;

- Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl;

- Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Martha Acatitla;

- Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán;

- Bordo de Xochiaca y Vicente Villada, en el acceso al Circuito Exterior Mexiquense.

Los cierres podrían generar congestionamientos prolongados, retrasos en el transporte público y complicaciones para el acceso a la CDMX. ALTERNATIVAS Ante los cierres anunciados por transportistas, se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público: - Utilizar vías secundarias locales en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán;

- Optar por Avenida Texcoco, Avenida Pantitlán o Periférico Oriente, según el punto de origen;

- Considerar el uso del transporte colectivo como Metro o Metrobús desde estaciones cercanas al oriente de la ciudad;

- Anticipar tiempos de traslado y mantenerse atentos a reportes de tránsito en tiempo real.