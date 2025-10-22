Caso funeraria ‘Del Carmen’: Dan prisión preventiva a dueña por exhumación de cadáveres en Chihuahua

Un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos impuso prisión preventiva por hasta 12

meses a Nancy Ivette A. A., quien será sometida a audiencia de vinculación o no a proceso, el próximo lunes 27 de octubre a las 11:00 horas, por su presunta participación en delitos relacionados con el manejo ilegal de restos humanos y fraude.

La mujer fue imputada por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte de Chihuahua (FGE), dentro de la causa penal 5189/2025, por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a cadáveres o restos humanos, así como por fraude a través de su funeraria ‘Del Carmen’.

¿CUÁLES SON LOS HECHOS DE LOS QUE SE LE ACUSA A LA DUEÑA DE LA FUNERARIA ‘DEL CARMEN’?

De acuerdo con la investigación, a partir del 25 de mayo de 2025 habría ocultado el cadáver de un hombre cuyo paradero aún se desconoce, y habría obtenido un beneficio económico de 14 mil pesos al simular la cremación del cuerpo.

Nancy Ivette A. A. fue detenida la tarde del martes en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y Ramón Corona, en la colonia Centro de Ciudad Juárez.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.