Caso Miriam Peralta; detienen a presunto involucrado en feminicidio en el Edomex
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Tras haberse notificado el feminicidio de la universitaria, Miriam Peralta, activistas y medios difundieron la ficha de búsqueda del presunto responsable
El 15 de junio se reportó la detención de Francisco Iván “N”, tras haberse emitido una ficha de búsqueda, por parte del gobierno del municipio Chimalhuacán, Estado de México.
Su arresto corresponde a su presunta participación en el feminicidio de Miriam Peralta, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Se estima que el presunto involucrado en el feminicidio era la pareja sentimental de la víctima, según reportes en las redes sociales. Tras haberse reportado el asesinato de Miriam, se detalló que Francisco ‘N’ evitó ser encontrado por los elementos de investigación.
FEMINICIDIO DE MIRIAM PERALTA
La joven universitaria de 22 años fue encontrada sin vida dentro de un inmueble ubicado en la avenida Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México (Edomex). La estudiante cursaba la Licenciatura en Derecho en la UAEMéx.
En redes sociales, el caso se viralizó y se difundió una solicitud de búsqueda en contra del detenido Francisco Iván “N”, quien fue descrito como el novio de la víctima.
‘Hoy sentimos rabia. Rabia porque otra mujer fue víctima de feminicidio. Rabia porque una familia fue destrozada. Rabia porque seguimos viviendo en un país donde ser mujer puede costarnos la vida’ redactó colectivo feminista Morras de Fuego en publicaciones que divulgaron el caso.