Caso Miriam Peralta; detienen a presunto involucrado en feminicidio en el Edomex

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    Caso Miriam Peralta; detienen a presunto involucrado en feminicidio en el Edomex
    Detienen a Francisco Iván ‘N’ por el caso de Miriam Peralta Vanguardia

Tras haberse notificado el feminicidio de la universitaria, Miriam Peralta, activistas y medios difundieron la ficha de búsqueda del presunto responsable

El 15 de junio se reportó la detención de Francisco Iván “N”, tras haberse emitido una ficha de búsqueda, por parte del gobierno del municipio Chimalhuacán, Estado de México.

Su arresto corresponde a su presunta participación en el feminicidio de Miriam Peralta, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/investigan-como-feminicidio-la-muerte-de-mujer-en-allende-detienen-a-presunto-responsable-EF21244743

Se estima que el presunto involucrado en el feminicidio era la pareja sentimental de la víctima, según reportes en las redes sociales. Tras haberse reportado el asesinato de Miriam, se detalló que Francisco ‘N’ evitó ser encontrado por los elementos de investigación.

FEMINICIDIO DE MIRIAM PERALTA

La joven universitaria de 22 años fue encontrada sin vida dentro de un inmueble ubicado en la avenida Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México (Edomex). La estudiante cursaba la Licenciatura en Derecho en la UAEMéx.

En redes sociales, el caso se viralizó y se difundió una solicitud de búsqueda en contra del detenido Francisco Iván “N”, quien fue descrito como el novio de la víctima.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-ola-de-agresiones-contra-mujeres-marca-los-primeros-5-meses-del-2026-GI21382253

Hoy sentimos rabia. Rabia porque otra mujer fue víctima de feminicidio. Rabia porque una familia fue destrozada. Rabia porque seguimos viviendo en un país donde ser mujer puede costarnos la vida’ redactó colectivo feminista Morras de Fuego en publicaciones que divulgaron el caso.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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