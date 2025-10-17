Fuerzas de seguridad refuerzan operativo en Tabasco, Zacatecas, ante incursiones del CJNG

Noticias
/ 17 octubre 2025
    Fuerzas de seguridad refuerzan operativo en Tabasco, Zacatecas, ante incursiones del CJNG
    Piden a la población información relevante a las autoridades sobre actividades ilícitas o personas sospechosas en la zona. /FOTO: ESPECIAL

Después de una emboscada en Villanueva con heridos y detenidos, el gobierno estatal inició un nuevo despliegue para contener la presencia de células armadas

TABASCO, ZAC.- Este viernes, las fuerzas de seguridad de Zacatecas desplegaron nuevamente un operativo de alto impacto en el municipio de Tabasco, señalado por las autoridades como un nuevo foco rojo debido a incursiones de grupos armados vinculados al CJNG.

El reforzamiento sigue la emboscada registrada el miércoles pasado en la carretera federal 54, tramo Zapoqui-Villanueva, donde un convoy fue atacado mientras se dirigía a Tabasco para realizar capturas de presuntos generadores de violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Emboscan convoy militar en Michoacán: incendian vehículos para bloquear pista

Ese ataque dejó cinco elementos heridos, pero horas después se reportó la detención de 11 personas con armas y droga en las inmediaciones, según la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Este viernes, la Fiscalía confirmó que personal federal, estatal y ministerial puso en marcha un nuevo despliegue operacional alrededor del municipio de Tabasco para contener posibles reacciones violentas.

TE PUEDE INTERESAR: Defiende secretario tabasqueño sus bienes tras denuncias de adquisiciones millonarias

En un mensaje a la población, se pidió “mantener la calma” y entregar información relevante a las autoridades sobre actividades ilícitas o personas sospechosas en la zona.

El gobernador David Monreal Ávila confirmó que esta operación es la extensión del dispositivo del miércoles y reconoció que Tabasco es un “pequeño foco rojo” que requiere vigilancia permanente.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque armado en Culiacán deja 2 elementos de Seguridad Pública muertos; hay 4 detenidos

Monreal también anunció que en ese municipio se instaló una base operativa conjunta y que se trabaja con autoridades de Jalisco, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, pues los grupos armados operan en áreas serranas limítrofes de ambas entidades.

La estrategia apunta a desarticular células criminales antes de que consoliden control territorial, al tiempo que refuerzan el patrullaje, inteligencia y presencia durante las próximas horas. Con información de El Universal

Temas


operativos

Localizaciones


Zacatecas

Organizaciones


SSP

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

