Castigará Tamaulipas con cárcel práctica de cirugías estéticas a menores de edad

Diputados del Congreso de Tamaulipas, con mayoría de Morena, aprobaron reformas a la Ley de Salud y al Código Penal para prohibir y sancionar cirugías plásticas con fines estéticos en menores de 18 años.

El dictamen, impulsado por las diputadas y diputados morenistas Magaly Deandar y Alberto Moctezuma, establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quien realice estos procedimientos.

La sanción podrá aumentar hasta en una mitad si se pone en riesgo grave la vida o integridad del menor.

Tras su análisis en las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, se determinó la prohibición expresa de realizar, autorizar o promover cirugías plásticas con fines meramente cosméticos en menores de edad.

Las excepciones se limitan a procedimientos reconstructivos debidamente justificados mediante dictamen médico especializado y evaluación psicológica.

Deandar explicó que las reformas incluyen la adición del artículo 45 Ter a la Ley de Salud estatal, que prohíbe estos procedimientos en personas menores de edad. Además, se prevén sanciones administrativas para profesionales e instituciones de salud que incumplan la norma, como multas, suspensión del ejercicio profesional de uno a cinco años y clausura temporal o definitiva de establecimientos.

En el ámbito penal, se incorporan los artículos 240 Bis y 328 Undecies al Código Penal del Estado.

“Estableciendo penas de cuatro a ocho años de prisión a quien realice este tipo de procedimientos en menores de edad sin que se actualicen las excepciones previstas en la ley”, señaló la legisladora.

Asimismo, se impondrá de uno a cuatro años de prisión a madres, padres, representantes legales o a cualquier persona que autorice o promueva la realización de estos procedimientos.

Las y los diputados coincidieron en que la reforma busca proteger la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes, “en sintonía con el principio constitucional del interés superior de la niñez y la adolescencia”, y fortalecer el marco jurídico frente a riesgos sanitarios, físicos y emocionales sin justificación médica.