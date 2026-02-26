Castigará Tamaulipas con cárcel práctica de cirugías estéticas a menores de edad

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 febrero 2026
    Castigará Tamaulipas con cárcel práctica de cirugías estéticas a menores de edad
    Las sanciones serán incluso más duras si se pone en riesgo la vida del menor. UNSPLASH
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Salud

Localizaciones


Tamaulipas

Aprueba Congreso local reforma al Código Penal para fijar sanciones de cuatro a ocho años para quien haga una cirugía plástica estética a menores de 18 años

Diputados del Congreso de Tamaulipas, con mayoría de Morena, aprobaron reformas a la Ley de Salud y al Código Penal para prohibir y sancionar cirugías plásticas con fines estéticos en menores de 18 años.

El dictamen, impulsado por las diputadas y diputados morenistas Magaly Deandar y Alberto Moctezuma, establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quien realice estos procedimientos.

TE PUEDE INTERESAR: Alista Cámara de Diputados análisis de reforma electoral; descarta Monreal ‘fast track’

La sanción podrá aumentar hasta en una mitad si se pone en riesgo grave la vida o integridad del menor.

Tras su análisis en las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, se determinó la prohibición expresa de realizar, autorizar o promover cirugías plásticas con fines meramente cosméticos en menores de edad.

Las excepciones se limitan a procedimientos reconstructivos debidamente justificados mediante dictamen médico especializado y evaluación psicológica.

Deandar explicó que las reformas incluyen la adición del artículo 45 Ter a la Ley de Salud estatal, que prohíbe estos procedimientos en personas menores de edad. Además, se prevén sanciones administrativas para profesionales e instituciones de salud que incumplan la norma, como multas, suspensión del ejercicio profesional de uno a cinco años y clausura temporal o definitiva de establecimientos.

En el ámbito penal, se incorporan los artículos 240 Bis y 328 Undecies al Código Penal del Estado.

“Estableciendo penas de cuatro a ocho años de prisión a quien realice este tipo de procedimientos en menores de edad sin que se actualicen las excepciones previstas en la ley”, señaló la legisladora.

Asimismo, se impondrá de uno a cuatro años de prisión a madres, padres, representantes legales o a cualquier persona que autorice o promueva la realización de estos procedimientos.

Las y los diputados coincidieron en que la reforma busca proteger la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes, “en sintonía con el principio constitucional del interés superior de la niñez y la adolescencia”, y fortalecer el marco jurídico frente a riesgos sanitarios, físicos y emocionales sin justificación médica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Localizaciones


Tamaulipas

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
Sheinbaum dijo que la cooperación entre ambos países se mantiene sin violaciones a la soberanía.

Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

Un testimonio en el podcast Penitencia menciona a Carmen Salinas en presuntos delitos. El caso provoca controversia y cuestionamientos sobre la veracidad de relatos carcelarios.

¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video)
¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta
Conoce cuándo se publicará el calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026, posibles fechas de depósito y montos para adultos mayores, mujeres, discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?
El influencer Poncho de Nigris solicitó protección a autoridades tras denunciar amenazas de muerte presuntamente vinculadas con la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, conocida como “La Tía”.

¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte
World Aquatics confirmó la suspensión de la parada internacional de clavados programada en Jalisco por razones de seguridad.

Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco