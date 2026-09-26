Catean cuatro Spa en Monterrey por el delito de trata de personas

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    Catean cuatro Spa en Monterrey por el delito de trata de personas
    Objetos confiscados en cateos de spa´s en Monterrey por trata de personas. Fotos: cortesía
    Catean cuatro Spa en Monterrey por el delito de trata de personas
    Catean cuatro Spa en Monterrey por el delito de trata de personas

En los inmuebles se localizó a un grupo de mujeres que fueron trasladadas al CEJUM para entrevisa informativa

Monterrey, Nuevo León.- Una investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual derivó en el cateo de cuatro inmuebles tipo spa en Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/capturan-a-sujeto-que-abuso-de-una-menor-en-juarez-coahuila-tras-meses-de-ser-denunciado-MC23744080

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contras las Mujeres informó de la diligencia efectuada en dos domicilios del centro de Monterrey, uno sobre la calle Arteaga y otro en Tapia. También se catearon dos más uno en la colonia Mitras Norte y otro en la Vista Hermosa, también en la capital del estado.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado obtuvieron un resultado positivo.

Como indicios se aseguraron preservativos, productos tipo gel, objetos tipo sexual, terminales para cobro electrónico, sobres con dinero en efectivo, equipo de cómputo, DVRs y papelería diversa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sentencian-a-12-anos-de-prision-a-jose-bernabe-brizuela-la-vaca-fundador-del-cartel-de-colima-PC23746696

En el sitio se localizó a un grupo de mujeres que se identificaron como empleadas de los establecimientos y fueron trasladas en forma voluntaria al Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM) para entrevista informativa.

Los inmuebles objeto de cateo quedaron asegurados por el Agente del MInisterio Püblico Investigador con resguardo a cargo de la corporación correspodiente.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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