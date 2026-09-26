Catean cuatro Spa en Monterrey por el delito de trata de personas

Monterrey, Nuevo León.- Una investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual derivó en el cateo de cuatro inmuebles tipo spa en Nuevo León.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contras las Mujeres informó de la diligencia efectuada en dos domicilios del centro de Monterrey, uno sobre la calle Arteaga y otro en Tapia. También se catearon dos más uno en la colonia Mitras Norte y otro en la Vista Hermosa, también en la capital del estado.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado obtuvieron un resultado positivo.

Como indicios se aseguraron preservativos, productos tipo gel, objetos tipo sexual, terminales para cobro electrónico, sobres con dinero en efectivo, equipo de cómputo, DVRs y papelería diversa.