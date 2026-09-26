Sentencian a 12 años de prisión a José Bernabé Brizuela ‘La Vaca’, fundador del Cártel de Colima

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    Sentencian a 12 años de prisión a José Bernabé Brizuela ‘La Vaca’, fundador del Cártel de Colima
    Brizuela Meraz fue detenido el 18 de agosto de 2022 en la Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo. Cortesía

Fue detenido en 2022 junto a Christian Jonathan Cuevas Sánchez, alias “El Camaney” o “El Tiburón” o “El Chino”

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia de 12 años de prisión contra José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca”, fundador y líder del Cártel Independiente de Colima, también llamado “Los Mezcales”, y Christian Jonathan Cuevas Sánchez, alias “El Camaney” o “El Tiburón” o “El Chino”, detenidos ambos en 2022.

“José ‘N’ y Christian ‘N’, integrantes de un grupo delictivo, fueron sentenciados luego de que la FGR aportó las pruebas que comprobaron su responsabilidad penal en los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas”, informó la dependencia por medio de un comunicado.

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Bernabé Brizuela Meraz fue detenido la noche del 18 de agosto de 2022 en la Colonia Anzures de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, tras un operativo que desató quema de vehículos, detonaciones de arma de fuego y la presencia de hombres armados en la capital de Colima.

El saldo de los disturbios fue de 14 vehículos incendiados y agresiones con arma de fuego hacia tres fachadas de comercios en la capital del estado y en la colindante Villa de Álvarez.

CASO INICIÓ EN SEPTIEMBRE DE 2014 EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

La Fiscalía informó que el caso inició en septiembre de 2014 cuando en un cateo a un inmueble en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, se realizó el aseguramiento del armamento.

La dependencia confirmó que el inmueble era rentado por José “N” y que además Christian “N” contaba con total disposición.

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“Ya cumplimentada la orden de aprehensión, la persona agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Colima, inició el proceso correspondiente, el cual fue llevado a diferentes instancias de la autoridad jurisdiccional, con motivo de los distintos recursos interpuestos por la parte defensora. Tras la valoración de todas las pruebas aportadas tanto por la Fiscalía como por su contraparte, se consideró que existían pruebas suficientes para sentenciar a las dos personas por los delitos referidos”, sostuvo.

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