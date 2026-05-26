Denuncian padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa nulo avance en investigaciones

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México
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    Denuncian padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa nulo avance en investigaciones
    Este martes se cumplen 11 años con ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Cuartoscuro

Madres y padres aseguran que la presidenta Claudia Sheinbaum los lleva con mentiras en la búsqueda del esclarecimiento del caso

CHILPANCINGO, GRO.- Este martes se cumplieron 11 años con ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala y sus padres y madres aseguraron que la presidenta Claudia Sheinbaum los lleva con mentiras porque hay nulos avances en las investigaciones para esclarecer el caso.

En un mitin en el antimonumento de los 43, en la Avenida Lázaro Cárdenas en Chilpancingo, padres y madres que fueron acompañados por normalistas, dijeron que si bien es cierto la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a uno que otro presunto responsable eso no ha sido determinante para el avance de las indagatorias.

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Lamentaron que los gobiernos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Sheinbaum no hayan logrado la extradición desde Israel del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

“(Zerón) De Lucio es uno de los principales responsables del ocultamiento de la verdad del caso porque sabe nombres de los que participaron en la desaparición de los jóvenes”, dijo uno de los padres.

PIDEN INVESTIGAR A HARFUCH

Un normalista exigió que se realice una investigación al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien en 2014, cuando ocurrió la desaparición de los 43, era coordinador de la Policía Federal en Guerrero.

Durante la protesta, normalistas señalaron al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero como responsable de los hechos, pese a lo cual no ha sido sometido a una investigación.

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En el mitin participó el vocero del colectivo de personas desaparecidas Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, quien responsabilizó a los gobiernos federal, estatal y municipal de lo que está ocurriendo en Chilapa, donde el grupo criminal “Los Ardillos” atacó a comunidades indígenas, lo que dejó seis personas asesinadas, cinco desaparecidas y decenas de casas y tierras de cultivo incendiadas.

Tras el mitin, los manifestantes se trasladaron en dos autobuses a la Ciudad de México para esperar una reunión con la presidenta Sheinbaum mañana miércoles.

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