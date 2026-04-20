Cateo en Huixquilucan: aseguran 15 mil dosis de medicamento controlado, vacunas falsificadas y cocaína

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México
/ 20 abril 2026
    Cateo en Huixquilucan: aseguran 15 mil dosis de medicamento controlado, vacunas falsificadas y cocaína
    Autoridades decomisan 15 mil dosis de clonazepam, vacunas falsas y cocaína en Huixquilucan; detienen a dos por venta ilegal de insumos médicos Gabinete de Seguridad

Autoridades detuvieron a dos personas tras operativo conjunto de fuerzas federales en el Estado de México

El Gabinete de Seguridad de México informó sobre el aseguramiento de medicamentos controlados, vacunas falsificadas, droga y material para su distribución, tras la ejecución de un cateo en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

A través de su cuenta oficial, el Gabinete señaló: “En seguimiento a trabajos de investigación, en Huixquilucan, Estado de México, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron un cateo y detuvieron a dos personas vinculadas con la venta de medicamentos apócrifos”.

Asimismo, agregó que “se aseguraron 15 mil dosis de medicamento controlado, cocaína, vacunas falsificadas y etiquetas para su distribución. Estas acciones evitan riesgos a la salud y afectan la operación de estas redes ilícitas”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/cofepris-emite-alerta-por-falsificacion-y-comercializacion-de-medicamento-en-mexico-FD20010432
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OPERATIVO PERMITIÓ LA LOCALIZACIÓN DE UN INMUEBLE UTILIZADO PARA VENTA DE MEDICAMENTO FALSIFICADO

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, tras identificar un inmueble presuntamente utilizado para la comercialización de medicamentos falsificados.

La dependencia detalló que “derivado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó un inmueble en el municipio de Huixquilucan utilizado para la venta de medicamentos falsificados, incluidas vacunas apócrifas”.

Con los elementos reunidos, se solicitó y obtuvo una orden de cateo por parte de un Juez de Control, lo que permitió intervenir el domicilio ubicado en la colonia Jesús del Monte.

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DETIENEN A DOS PERSONAS, SEÑALADAS COMO COMERCIALIZADORAS DE MEDICAMENTOS FALSOS

Durante la intervención, las autoridades reportaron la detención de dos personas identificadas como Rodolfo “N” y Areli “N”, quienes fueron señalados como presuntos responsables de la comercialización de estos productos.

En el inmueble se aseguraron diversos insumos y sustancias, entre ellos se contabilizaron “110 dosis de vacunas apócrifas para VPH, 22 vacunas para neumococo, nueve vacunas para sarampión, un millar de etiquetas para cajas de vacunas, 15 mil dosis de clonazepam, cocaína, 20 cartuchos y diversos dispositivos electrónicos.”

La autoridad indicó que “en la colonia Jesús del Monte se desplegó un operativo para ejecutar el mandamiento judicial, donde se detuvo a ambas personas y se aseguraron” los productos mencionados.

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PERSONAS DETENIDAS FUERON PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las autoridades informaron que a las personas detenidas se les notificaron sus derechos conforme a la ley y fueron puestas a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados.

En ese sentido, la Fiscalía General de la República será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

El Gabinete de Seguridad señaló que este tipo de acciones forman parte de los trabajos para combatir redes ilícitas relacionadas con la comercialización de productos falsificados y sustancias ilegales.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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