Cofepris emite alerta por falsificación y comercialización de medicamento en México

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/ 14 abril 2026
    Cofepris emite alerta por falsificación y comercialización de medicamento en México
    La dependencia señaló que la presencia de productos falsificados representa un riesgo para la salud. ESPECIAL
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La autoridad sanitaria activó una alerta tras detectar evidencia de falsificación de Rybelsus (semaglutida)

CDMX.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación y comercialización del producto Rybelsus (Semaglutida) tabletas de 3, 7 y 14 mg, tras un análisis técnico-documental derivado de información presentada por Novo Nordisk México, S.A. de C.V., titular del registro sanitario.

En un comunicado, la dependencia señaló que la presencia de productos falsificados representa un riesgo para la salud, debido a que se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

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Cofepris indicó que, ante este escenario, la recomendación a la población es no adquirir ni consumir el producto bajo esas condiciones, al tratarse de una posible falsificación identificada por la autoridad sanitaria.

La autoridad explicó que el riesgo se relaciona con la imposibilidad de verificar el origen y el manejo del medicamento cuando se comercializa fuera de los canales formales, por lo que llamó a evitar su compra en establecimientos informales.

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En ese contexto, exhortó a no suministrar ni utilizar medicamentos ofertados en la vía pública, como tianguis o mercados, así como en otros puntos de venta no autorizados, incluyendo opciones de comercio electrónico y aplicaciones.

Para quienes identifiquen la venta del producto en sitios no autorizados, Cofepris pidió realizar la denuncia sanitaria y reportar posibles reacciones adversas a través de sus canales oficiales de farmacovigilancia.

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En el caso de distribuidoras y farmacias, recomendó adquirir medicamentos únicamente mediante distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios y, si se detecta el producto, abstenerse de comprarlo y denunciar su posible comercialización.

La Cofepris afirmó que mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente si se identifican nuevas evidencias, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud por productos, servicios o establecimientos que incumplan la legislación vigente.

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La semaglutida —principio activo de Rybelsus— es un tratamiento indicado para adultos con diabetes tipo 2 como complemento a dieta y ejercicio, y en distintas evaluaciones regulatorias se ha señalado que puede asociarse con reducción de peso en algunos pacientes, lo que ha incrementado el interés por estos fármacos.

En medio de esa popularidad, organismos internacionales han advertido sobre la circulación de semaglutida falsificada, vinculada a la demanda por su uso en diabetes y, en algunos países, para obesidad, lo que ha impulsado mercados irregulares.

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