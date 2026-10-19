FGR catea vivienda habitada por Blanca Merari Tziu, alcaldesa de Puerto Morelos en Cancún; edil niega arresto

CANCÚN, QR.- Un domicilio al interior del residencial Lagos del Sol, en Cancún, habitado por la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu, fue cateado esta madrugada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Marina (Semar). El operativo inició se prolongó durante al menos cinco horas y, como parte del protocolo, los agentes tomaron control de las comunicaciones de radio y telefonía para evitar alertas por partes de personal de seguridad.

De acuerdo con lo que la administración informó —mediante oficio— a las y los residentes del fraccionamiento, ubicado a la salida de la ciudad de Cancún, los agentes cerraron vialidades, pero fueron liberando el área, dejando cercada solo la zona cercana al lugar de la diligencia en el subcondominio “Jaguares”. Hasta el momento ninguna autoridad federal o local ha emitido alguna información sobre la naturaleza del cateo, sus alcances y si está solo relacionado con el inmueble o también con la edil.

SE DESCONOCEN DETALLES DEL CATEO Tampoco se ha indicado si durante el cateo fueron asegurados documentos, objetos u otros indicios.Versiones extraoficiales señalan que las indagatorias tienen que ver con el dueño del inmueble, presuntamente rentado a la edil. La administración del residencial comentó a el diario “El Universal” que la edil no posee ninguna propiedad en Lagos del Sol, pero podría arrendarla.

De acuerdo con un reporte difundido por el periodista, Israel Herrera, corresponsal de TV Azteca en Quintana Roo, en una breve declaración Blanca Merari desmintió su detención. “Afirma (la edil) que el operativo federal fue en el domicilio donde renta y que la investigación va dirigida al dueño del inmueble. No informó sobre los delitos que se investigan”, compartió en sus redes sociales.