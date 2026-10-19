FGR catea vivienda habitada por Blanca Merari Tziu, alcaldesa de Puerto Morelos en Cancún; edil niega arresto

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    FGR catea vivienda habitada por Blanca Merari Tziu, alcaldesa de Puerto Morelos en Cancún; edil niega arresto
    Hasta el momento ninguna autoridad federal o local ha emitido alguna información sobre la naturaleza del cateo. Cortesía

El inmueble ubicado en el residencial Lagos del Sol, en Cancún, fue cateado esta madrugada por elementos de la Fiscalía y la Semar

CANCÚN, QR.- Un domicilio al interior del residencial Lagos del Sol, en Cancún, habitado por la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu, fue cateado esta madrugada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Marina (Semar).

El operativo inició se prolongó durante al menos cinco horas y, como parte del protocolo, los agentes tomaron control de las comunicaciones de radio y telefonía para evitar alertas por partes de personal de seguridad.

Karina Barrón niega buscar diputación federal por Morena; acusa difamación

De acuerdo con lo que la administración informó —mediante oficio— a las y los residentes del fraccionamiento, ubicado a la salida de la ciudad de Cancún, los agentes cerraron vialidades, pero fueron liberando el área, dejando cercada solo la zona cercana al lugar de la diligencia en el subcondominio “Jaguares”.

Hasta el momento ninguna autoridad federal o local ha emitido alguna información sobre la naturaleza del cateo, sus alcances y si está solo relacionado con el inmueble o también con la edil.

SE DESCONOCEN DETALLES DEL CATEO

Tampoco se ha indicado si durante el cateo fueron asegurados documentos, objetos u otros indicios.Versiones extraoficiales señalan que las indagatorias tienen que ver con el dueño del inmueble, presuntamente rentado a la edil.

La administración del residencial comentó a el diario “El Universal” que la edil no posee ninguna propiedad en Lagos del Sol, pero podría arrendarla.

¿Cuáles narcopolíticos?... Sheinbaum aclara que Trump no condiciona el T-MEC a la entrega de políticos ligados a los cárteles

De acuerdo con un reporte difundido por el periodista, Israel Herrera, corresponsal de TV Azteca en Quintana Roo, en una breve declaración Blanca Merari desmintió su detención.

“Afirma (la edil) que el operativo federal fue en el domicilio donde renta y que la investigación va dirigida al dueño del inmueble. No informó sobre los delitos que se investigan”, compartió en sus redes sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


operativos
Investigaciones

Localizaciones


Cancún
Quintana Roo
Puerto Morelos

Organizaciones


FGR
Semar

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Los huevos de la serpiente

Los huevos de la serpiente
Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

Los depósitos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra comienzan el 19 de octubre. Los estudiantes de nuevo ingreso recibirán sus tarjetas bancarias en noviembre y diciembre.

Sheinbaum anuncia entrega de tarjetas Benito Juárez y calendario de pagos para Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra
La firma puntualiza que estos escenarios que podrían comprometer las condiciones de la competencia electoral se presentan bajo un contexto electoral extenso, donde se renovarán 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

Ven riesgos en elecciones de 2027: intervención del crimen organizado, financiamiento ilícito y violencia política
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Código Penal Federal establece hasta 40 años de prisión por traición a la patria. De los cinco casos documentados en este recuento, solo el de Maximiliano de Habsburgo terminó con condena y ejecución.

Traición a la Patria... ¿Cuál es la pena por este delito en México y el único caso con condena y ejecución?
Brett Young fue el artista encargado de concluir con las presentaciones de esta edición del Rodeo Saltillo.

Cierra Rodeo Saltillo con velada dedicada a la música country
Mayela ‘La Cobrita’ Pérez perdió ante Rosalinda Rodríguez en Florida, en una pelea de seis asaltos por el título de la NBA Americas.

Pese al resultado, Mayela ‘La Cobrita’ Pérez da cátedra de boxeo en Florida