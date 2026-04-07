Hombre sale del hospital y agrede con arma blanca a su papá, en Nuevo León

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México
/ 7 abril 2026
    Hombre sale del hospital y agrede con arma blanca a su papá, en Nuevo León
    Un hombre resultó herido por su propio hijo quien lo atacó con un arma blanca al exterior del Hospital número 33 del IMSS de donde acababa de ser dado de alta el presunto agresor, en Nuevo León. CORTESÍA
    Hombre sale del hospital y agrede con arma blanca a su papá, en Nuevo León
    Un hombre resultó herido por su propio hijo quien lo atacó con un arma blanca al exterior del Hospital número 33 del IMSS de donde acababa de ser dado de alta el presunto agresor, en Nuevo León. CORTESÍA
    Hombre sale del hospital y agrede con arma blanca a su papá, en Nuevo León
    Un hombre resultó herido por su propio hijo quien lo atacó con un arma blanca al exterior del Hospital número 33 del IMSS de donde acababa de ser dado de alta el presunto agresor, en Nuevo León. CORTESÍA
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    Un hombre resultó herido por su propio hijo quien lo atacó con un arma blanca al exterior del Hospital número 33 del IMSS de donde acababa de ser dado de alta el presunto agresor, en Nuevo León. CORTESÍA

Los hechos se registraron en el municipio de Monterrey cuando el hombre fue dado de alta del Hospital #33 del IMSS

MONTERREY, NL.- Un hombre resultó herido por su propio hijo quien lo atacó con un arma blanca al exterior del Hospital número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de donde acababa de ser dado de alta el presunto agresor, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de Monterrey informó de los hechos, este martes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avanzan-en-nuevo-leon-trabajos-del-tren-de-pasajeros-saltillo-nuevo-laredo-KA19808570

.El agresor, identificado como José Antonio ‘E’, de 39 años, fue capturado en el cruce de Félix U Gómez y Gregorio Torres, en el referido ayuntamiento.

Elementos de la Policía municipal realizaba un recorrido de vigilancia cuando personal del C4 les reportó un hombre herido al exterior del Hospital IMSS #33 por lo que acudieron de inmediato.

Al arribar al lugar observaron a un masculino de 69 años, quien refirió que su hijo ingresó a la clínica tras presentar un cuadro de convulsiones y horas más tarde fue dado de alta; sin embargo, al salir del nosocomio ambos mantuvieron una discusión por lo que su hijo sacó un arma blanca con la que lo lesionó en la espalda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arde-bodega-en-parque-industrial-en-apodaca-nuevo-leon-BA19802672

Al momento de ser detenido, el hombre traía entre sus pertenencias un cuchillo con el que habría agredido a su progenitor.

El herido quedó hospitalizado mientras que el presunto agresor fue detenido y traslado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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