Hombre quería irse sin pagar ropa de una tienda Zara, en Monterrey

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México
/ 7 abril 2026
    Hombre quería irse sin pagar ropa de una tienda Zara, en Monterrey
    Por presuntamente apoderarse de más de 21 mil pesos en mercancía de una tienda Zara fue detenido un joven, de 26 años, en Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA
    Hombre quería irse sin pagar ropa de una tienda Zara, en Monterrey
    Por presuntamente apoderarse de más de 21 mil pesos en mercancía de una tienda Zara fue detenido un joven, de 26 años, en Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA
    Hombre quería irse sin pagar ropa de una tienda Zara, en Monterrey
    Por presuntamente apoderarse de más de 21 mil pesos en mercancía de una tienda Zara fue detenido un joven, de 26 años, en Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA

Un joven fue detenido por sustraer ropa de la tienda Zara ubicada en la colonia Bosques de Cumbres

Monterrey, Nuevo León.- Por presuntamente apoderarse de más de 21 mil pesos en mercancía de una tienda Zara fue detenido un joven, de 26 años, en Monterrey.

Elementos de la Policía municipal informaron de la detención de José Javier ‘C’, en el cruce de avenida Paseo de Los Leones y Pedregal, la tarde del lunes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hombre-sale-del-hospital-y-agrede-con-arma-blanca-a-su-papa-en-nuevo-leon-KD19838460

Las autoridades detallaron que el hombre está acusado de sustraer 21 mil 530 pesos en artículos de una tienda departamental ubicada en la colonia Bosques de las Cumbres.

Los uniformados realizaban labores de prevención y vigilancia cuando el personal del C4 les reportó un robo en proceso en el mencionado comercio por lo que acudieron de inmediato.

$!Por presuntamente apoderarse de más de 21 mil pesos en mercancía de una tienda Zara fue detenido un joven, de 26 años, en Monterrey, Nuevo León.
Por presuntamente apoderarse de más de 21 mil pesos en mercancía de una tienda Zara fue detenido un joven, de 26 años, en Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA

Al arribar al negocio, el guardia del lugar les dijo que el detenido pasó por los sensores de seguridad y estos se activaron por lo que les exigieron que mostrara el ticket de compra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arde-bodega-en-parque-industrial-en-apodaca-nuevo-leon-BA19802672

Sin embargo, el sujeto no pudo comprobar las compras y tras una revisión le encontraron 23 prendas con un valor de 21 mil 530 pesos.

El hombre fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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