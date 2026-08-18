Aduanas y Marina hallan en el AICM 245 kilos de metanfetamina en ocho contenedores

CDMX.- Un perro entrenado para detectar narcóticos puso al descubierto un cargamento de 245.5 kilogramos de metanfetamina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y, horas después, volvió a marcar otro equipaje en el que fueron encontrados 18 paquetes de hoja de coca.

Se trata de Max IV, binomio canino de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que participó en las inspecciones junto con personal de la Secretaría de Marina (Semar).

El primer hallazgo ocurrió durante una revisión en los recintos fiscalizados de la Aduana del AICM.

Max IV realizó una “indicación pasiva” frente a ocho contenedores que transportaban bolsas con polvo cristalizado.

La alerta del perro llevó a los agentes a someter el contenido a una inspección mediante un espectrómetro de infrarrojo cercano, cuyo resultado fue compatible con metanfetamina. El cargamento alcanzó un peso de 245.5 kilos.