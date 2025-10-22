‘¿Catorce días después te presentas?’: lanzan lodo y corren a alcaldesa de Álamo, Veracruz

    '¿Catorce días después te presentas?': lanzan lodo y corren a alcaldesa de Álamo, Veracruz
    Entre los caminantes pobladores del municipio veracruzano de Álamo quienes continúan con los trabajos de limpieza en sus comunidades, las cuales se vieron afectadas por las lluvias, salen a buscar ayuda entre el lodo, y buscan establecer contacto con sus familiares. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO

Se retiró caminando por un puente peatonal, mientras los pobladores le lanzaban más lodo y le gritaban que se fuera

La alcaldesa de Álamo, Veracruz, Blanca Lilia Arrieta Pardo, fue recibida por damnificados por las lluvias e inundaciones a gritos y lodo.

Y es que la edil se presentó ante los afectados 14 días después de las lluvias y remanentes por las tormentas tropicales ‘Raymond’ y ‘Priscila’.

“¿Catorce días después te presentas?”, criticó una habitante, quien le reclamó que nunca apareció durante los días más críticos de la emergencia por el desastre natural.

Ante la molestia, los vecinos de la colonia Pantepec (donde se grabó el video) arrojaron lodo y pedían que nadie hablara con la alcaldesa.

A lo que Arrieta Pardo se retiró caminando por un puente peatonal, mientras los pobladores le lanzaban más lodo y le gritaban que se fuera.

La colonia Pantepec es una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias.

76 PERSONAS FALLECIDAS

Derivado de las inundaciones, el Gobierno de México informó que aumentó a 76 el número de personas fallecidas por las inundaciones y lluvias intensas que afectaron a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Al momento, se han reportado 39 personas como no localizadas.

TE PUEDE INTERESAR: Marina retira más de 32 mil metros cúbicos de lodo tras lluvias en el norte de Veracruz

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

