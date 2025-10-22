‘¿Catorce días después te presentas?’: lanzan lodo y corren a alcaldesa de Álamo, Veracruz

La alcaldesa de Álamo, Veracruz, Blanca Lilia Arrieta Pardo, fue recibida por damnificados por las lluvias e inundaciones a gritos y lodo.

Y es que la edil se presentó ante los afectados 14 días después de las lluvias y remanentes por las tormentas tropicales ‘Raymond’ y ‘Priscila’.

“¿Catorce días después te presentas?”, criticó una habitante, quien le reclamó que nunca apareció durante los días más críticos de la emergencia por el desastre natural.

Ante la molestia, los vecinos de la colonia Pantepec (donde se grabó el video) arrojaron lodo y pedían que nadie hablara con la alcaldesa.

A lo que Arrieta Pardo se retiró caminando por un puente peatonal, mientras los pobladores le lanzaban más lodo y le gritaban que se fuera.

La colonia Pantepec es una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias.

76 PERSONAS FALLECIDAS

Derivado de las inundaciones, el Gobierno de México informó que aumentó a 76 el número de personas fallecidas por las inundaciones y lluvias intensas que afectaron a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Al momento, se han reportado 39 personas como no localizadas.