CBP intercepta vehículo con 400 kilos de metanfetamina en frontera Tijuana-San Diego
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Las autoridades fronterizas extrajeron 29 cubetas de narcótico líquido del camión, cuyo peso total fue de 428 kilogramos
El 22 de marzo se reportó que en la frontera con los Estados Unidos, una persona fue detenida por transportar 400 kilos de metanfetamina líquida.
La detención fue lograda por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En el comunicado oficial de las autoridades fronterizas se describió que los narcóticos se ocultaban dentro del tanque de combustible de un camión remolque.
El transporte de la metanfetamina fue interceptado en la frontera de Tijuana y San Diego, Estados Unidos. La Oficina de Aduanas, cuyas siglas en inglés son CBP, revisó el vehículo, y aunque no hallaron rastros en su revisión preliminar, decidieron enviar el transporte al apartado de revisión exhaustiva.
En la segunda revisión, abrieron el tanque de gasolina e identificaron el contenido con una sonda. Primero se describió como una sustancia gelatinosa, combinada con diésel, pero luego se analizó que era metanfetaminas.
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Los agentes extrajeron 29 cubetas de la sustancia líquida, con un peso total de 428 kilogramos. El conductor, de nacionalidad mexicana, fue transferido al Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional para continuar con las indagatorias del narcotráfico.