CDMX despliega más de 14 mil policías por vacaciones de verano; estas son las zonas con vigilancia reforzada

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    CDMX despliega más de 14 mil policías por vacaciones de verano; estas son las zonas con vigilancia reforzada
    La SSC incrementará los patrullajes para inhibir delitos como robo a transeúnte, robo de vehículo, a cuentahabiente y a casa habitación. FOTO: CUARTOSCURO

La SSC reforzará la seguridad en las 16 alcaldías de la CDMX con más de 14 mil policías durante las vacaciones de verano 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo especial con motivo de las vacaciones de verano 2026, durante el cual desplegará 14 mil 808 elementos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para reforzar la seguridad en puntos de alta afluencia.

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El dispositivo comenzará a las 06:00 horas del jueves 16 de julio y permanecerá vigente hasta el 30 de agosto. Su objetivo es prevenir delitos, mantener el orden público y brindar protección tanto a habitantes como a turistas durante este periodo vacacional.

En el operativo participarán policías metropolitanos, sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), Policía Auxiliar y personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Además, contarán con el apoyo de mil 103 patrullas, 39 motocicletas, ocho motoambulancias, 12 grúas y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

¿QUÉ ZONAS TENDRÁN VIGILANCIA REFORZADA?

La SSC informó que la presencia policial se incrementará en sitios con mayor concentración de personas, entre ellos:

- Plazas comerciales

- Bancos y cajeros automáticos

- Restaurantes

- Cines y teatros

- Parques, bosques y jardines

- Mercados y romerías

$!El dispositivo comenzará a las 06:00 horas del jueves 16 de julio y permanecerá vigente hasta el 30 de agosto.
El dispositivo comenzará a las 06:00 horas del jueves 16 de julio y permanecerá vigente hasta el 30 de agosto. FOTO: CUARTOSCURO

También se reforzará la vigilancia en las principales zonas turísticas de la capital, como:

- Centro Histórico

- Paseo de la Reforma

- Santa Fe

- Polanco

- Xochimilco

TERMINALES, CARRETERAS Y AEROPUERTO BAJO VIGILANCIA

El operativo incluirá las centrales camioneras del Norte, Sur, Oriente (TAPO) y Poniente, la estación Buenavista del Tren Suburbano y diversos Centros de Transferencia Modal (CETRAM), como Pantitlán, Indios Verdes, Instituto Politécnico Nacional, El Rosario, Martín Carrera y Santa Marta Acatitla.

Asimismo, se reforzará la seguridad en las principales entradas y salidas carreteras de la capital —México-Pachuca, México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Toluca y México-Puebla—, así como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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BUSCAN PREVENIR DELITOS DURANTE LAS VACACIONES

Como parte de las acciones preventivas, la SSC incrementará los patrullajes para inhibir delitos como robo a transeúnte, robo de vehículo, a cuentahabiente y a casa habitación. Además, fortalecerá el operativo “Pasajero Seguro” en el transporte público.

La dependencia también invitó a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales de la SSC, OVIAL, la Unidad de Contacto del Secretario y la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo, reportar emergencias o consultar información vial durante las vacaciones de verano.

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