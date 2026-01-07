$!Rescatan a 936 animales del Refugio Franciscano en CDMX por presunto maltrato

Más de 900 animales fueron rescatados del Refugio Franciscano A.C. este 7 de enero, tras denuncias por presunto maltrato animal en la Ciudad de México. En el transcurso de la mañana, patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) y la Brigada de Vigilancia Animal realizaron una intensa movilización cerca del inmueble, ubicado en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes Respecto a las señalaciones de maltrato, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) realizarán las diligencias para que no haya impunidad: “Les comunico que se está realizando el rescate de 936 animales, la mayoría con huellas de maltrato y en mal estado; se les ha brindado atención médica y varios de ellos se encuentran hospitalizados [...] Resguardaremos a los animales rescatados respetando la determinación judicial sobre la propiedad del inmueble. ¡Nuestra prioridad es su bienestar!”.

JEFA DE GOBIERNO BUSCA REGULAR REFUGIOS DE ANIMALES Brugada Molina prevé implementar medidas que buscan fomentar el bienestar de los animales, por lo que presentará una iniciativa de ley para regular los refugios y albergues. En una conferencia de prensa, la mandataria recordó el caso del Mercado Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, y la comercialización de animales que se hacía ahí, lo que ya ha sido oficialmente prohibido. Ante esto, adelantó que el día de mañana realizará recorridos para asegurar que se respete lo estipulado. Asimismo, comentó que tiene previsto iniciar con la construcción de clínicas veterinarias del gobierno y un nuevo hospital veterinario: “Esos son los compromisos que tenemos con respecto al bienestar animal y hoy estamos haciendo efectiva la orden del juez de rescate animal”. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: lanza asociación ‘Vane y Lane’ programa de apadrinamiento para 21 animales rescatados DESALOJAMIENTO DE REFUGIO FRANCISCANO El desahucio del refugio sucedió luego de que la Fiscalía determinara hacinamiento severo, deficiencias graves en las condiciones de alojamiento y manejo alimenticio inadecuado. “Derivado de la valoración integral de los animales [...] se determina que se encuentran en condiciones compatibles con maltrato y crueldad animal, principalmente bajo la modalidad de omisión y negligencia grave”, se lee en un comunicado. Las mismas autoridades contabilizaron 759 perros y 39 gatos de diversas razas y edades. Entre las principales acusaciones, también destaca que albergaba una cantidad de animales mayor a la capacidad, además de que había falta de ventilación en el inmueble y luz natural en áreas felinas.