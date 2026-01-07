Rescatan a 936 animales del Refugio Franciscano en CDMX por presunto maltrato
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya obtuvo conocimiento de los hechos y anunció medidas, mientras que el refugio niega las acusaciones
Más de 900 animales fueron rescatados del Refugio Franciscano A.C. este 7 de enero, tras denuncias por presunto maltrato animal en la Ciudad de México.
En el transcurso de la mañana, patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) y la Brigada de Vigilancia Animal realizaron una intensa movilización cerca del inmueble, ubicado en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.
Respecto a las señalaciones de maltrato, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) realizarán las diligencias para que no haya impunidad:
“Les comunico que se está realizando el rescate de 936 animales, la mayoría con huellas de maltrato y en mal estado; se les ha brindado atención médica y varios de ellos se encuentran hospitalizados [...] Resguardaremos a los animales rescatados respetando la determinación judicial sobre la propiedad del inmueble. ¡Nuestra prioridad es su bienestar!”.
JEFA DE GOBIERNO BUSCA REGULAR REFUGIOS DE ANIMALES
Brugada Molina prevé implementar medidas que buscan fomentar el bienestar de los animales, por lo que presentará una iniciativa de ley para regular los refugios y albergues.
En una conferencia de prensa, la mandataria recordó el caso del Mercado Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, y la comercialización de animales que se hacía ahí, lo que ya ha sido oficialmente prohibido. Ante esto, adelantó que el día de mañana realizará recorridos para asegurar que se respete lo estipulado.
Asimismo, comentó que tiene previsto iniciar con la construcción de clínicas veterinarias del gobierno y un nuevo hospital veterinario: “Esos son los compromisos que tenemos con respecto al bienestar animal y hoy estamos haciendo efectiva la orden del juez de rescate animal”.
DESALOJAMIENTO DE REFUGIO FRANCISCANO
El desahucio del refugio sucedió luego de que la Fiscalía determinara hacinamiento severo, deficiencias graves en las condiciones de alojamiento y manejo alimenticio inadecuado.
“Derivado de la valoración integral de los animales [...] se determina que se encuentran en condiciones compatibles con maltrato y crueldad animal, principalmente bajo la modalidad de omisión y negligencia grave”, se lee en un comunicado.
Las mismas autoridades contabilizaron 759 perros y 39 gatos de diversas razas y edades. Entre las principales acusaciones, también destaca que albergaba una cantidad de animales mayor a la capacidad, además de que había falta de ventilación en el inmueble y luz natural en áreas felinas.
ANIMALES ESTABAN EN MAL CUIDADO
Los animales presentaban un mal estado de salud:
* Lesiones cutáneas;
* Problemas oculares;
* Problemas respiratorios;
* Problemas neurológicos;
* Problemas ortopédicos;
* Problemas reproductivos.
Mientras que en su conducta era con miedo, sumisión, apatía y estrés.
REFUGIO FRANCISCANO SE PRONUNCIA ANTE SEÑALAMIENTOS
A través de un comunicado, el Refugio Franciscano defendió que las acusaciones son una “injusticia enorme”, acusando que el presunto maltrato es falso:
“En este momento se está llevando a cabo un operativo totalmente desproporcionado en el Refugio Franciscano. Si de verdad el interés fuera el bienestar de los animalitos, no habrían desalojado a sus cuidadores y veterinarios, no los estarían separando de las personas que los han cuidado durante años, ni los estarían sacando del único hogar seguro que han tenido.
“Separar a los animalitos de quienes los conocen y los cuidan es maltrato. En este momento están asustados, estresados y en manos de desconocidos. Eso no es un rescate. El Refugio Franciscano lleva años rescatando, cuidando y dando en adopción a miles de animalitos, sin apoyo del gobierno, únicamente con la ayuda de la sociedad y con recursos propios. Es evidente que los animales rescatados no llegan en condiciones óptimas: para eso existen los refugios, para sanar, proteger y dar una segunda oportunidad. Basta ver las redes y páginas oficiales del refugio para conocer los miles de casos de adopción, cuidado y recuperación de los franciscanitos. La narrativa de maltrato es falsa y se está utilizando únicamente para ganar una disputa con intereses ajenos al bienestar animal. La disputa por el predio lleva años, y hoy se está usando esta narrativa para justificar el despojo. Incluso existe una resolución judicial a favor del refugio que en este momento no se está respetando”.