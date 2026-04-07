Cerrará SKF planta de 70 mdd en Monterrey por bajo crecimiento de vehículos eléctricos

Apenas en octubre de 2023, la compañía inauguró su segunda fábrica dentro del Parque Industrial Kalos Aeropuerto en el municipio de Guadalupe, en donde invirtió 70 millones de dólares para la producción de rodamientos y otros componentes para el sector automotriz; pero tras el menor crecimiento del sector de vehículos eléctricos, tomaron esta decisión.

Debido a una estrategia de eficiencias operativas, la compañía sueca SKF anunció que cerrará una de sus dos plantas de producción en Monterrey, y mudará parte de su operación a otra que tiene en Nuevo León y a Puebla.

"Como parte de la actual separación de su negocio automotriz, SKF está consolidando su presencia fabricante en América para fortalecer la eficiencia y la competitividad a largo plazo. La fábrica en Monterrey, México, dejará de ser operativa y la capacidad de producción se reubicará para fortalecer la operación automotriz de SKF en Puebla, así como su operación industrial en La Silla, también ubicada en el área metropolitana de Monterrey" , explicó la compañía en un comunicado.

"La planta de Monterrey se inició originalmente como una fábrica compartida para los sectores industrial y automotriz, con el fin de respaldar el aumento previsto de la demanda de vehículos eléctricos (VE) en América. Tras la decisión de separar las divisiones, sumada al menor crecimiento de VE de lo esperado, la planta de Monterrey supera los requisitos operativos de cada división por separado".

Esto se traduce en que el cierre será de la planta más reciente, ubicada en Guadalupe, y se ampliará la producción en el Parque Industrial La Silla en ese mismo municipio.

La medida eliminará, por un lado, alrededor de 390 empleos, y generará 100 adicionales en las plantas a donde moverá la producción.

SKF dijo que la nueva configuración de producción busca ser más eficiente y competitiva, a la vez que cuenta con la capacidad para satisfacer la creciente demanda futura de electrificación.