México: ventas de carros de origen chino superan a las marcas de autos alemanas en marzo de 2026

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Dinero
/ 7 abril 2026
    México: ventas de carros de origen chino superan a las marcas de autos alemanas en marzo de 2026
    Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros observa los cambios en las ventas, producción y exportación de automóviles mes con mes en México. VANGUARDIA

Además, en términos trimestrales el RAIAVL reportó que hubo un aumento anual de 25.3% en la venta de vehículos ligeros nuevos de origen chino

En México, las ventas de las marcas chinas superaron los autos nuevos vendidos de las automotrices alemanas como BMW, Mercedes-Benz, Porsche y Volkswagen por más de mil unidades, aumentando a su vez su participación en las ventas totales de autos en el tercer mes de 2026.

Las marcas Changan, Foton, Geely, Great Wall Motor, JAC, Jetour Soueast, MG Motor, BAIC, JMC y DFSK vendieron 15 mil 698 unidades en marzo de 2026, superando los 14 mil 7 autos vendidos por las marcas alemanas en el periodo mencionado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-el-primer-mes-de-2026-cayo-16-consumo-privado-de-mexico-MB19811508

Esto aceleró la participación de las ventas de los autos provenientes de China que en marzo tuvieron una participación de 11.9% en las 131 mil 548 unidades vendidas que Inegi registró en marzo de 2026, con base a su Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

La participación de las marcas alemanas fue de 10.6% en el tercer mes de 2026 en el total de carros vendidos en territorio nacional.

EN TÉRMINOS TRIMESTRALES

El RAIAVL observó que las marcas chinas comercializaron 42 mil 808 unidades durante enero-marzo de 2026, representando un aumento de 25.3% con respecto al primer trimestre de 2025 y logrando una participación de 11.2% en el total de autos vendidos de los tres primeros meses de 2026 —que igualó la participación que poseen las marcas germanas.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) comentó que este incremento de ventas deriva de las campañas promocionales de las automotrices con origen en China.

(Con información de El Economista)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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