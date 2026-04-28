Chef regia ‘incendia’ las redes por hacer fogata en la sierra; podría enfrentar multa de 4 mil pesos si fue en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 abril 2026
    Chef regia ‘incendia’ las redes por hacer fogata en la sierra; podría enfrentar multa de 4 mil pesos si fue en Nuevo León
    La chef Cecilia González causó la molestia de usuarios de redes sociales porque se le ocurrió encender una fogata en pleno sierra. CAPTURA DE PANTALLA

La chef Cecilia González se fue de camping y prendió una fogata para hacer unos tostitacos

MONTERREY, NL.- La chef Cecilia González, quien es popular en redes sociales por su trabajo y las recetas que comparte, en esta ocasión causó la molestia de usuarios de estas plataformas porque se le ocurrió encender una fogata en pleno sierra.

La gente reprobó que haya encendido fuego en una zona boscosa a donde fue de camping.

En el video, que luego bajó de Instagram tras los comentarios en su contra, dice: “Hace un par de semanas me fui de camping y esto hicimos de comer: tostitacos”.

En la grabación, que no precisa donde es, se aprecia un sartén y el fuego encendido en medio de la naturaleza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inicia-temporada-de-incendios-coahuila-registra-18-siniestros-DH19780560

RECUERDA AL INCENDIO EN LA PINALOSA

Usuarios no tardaron en reaccionar, ya que recordaron el daño ecológico a La Pinalosa, en el municipio de Arteaga, Coahuila por un incendio ocurrido en 2021, el cual fue provocado por una fogata encendida para preparar alimentos en una cabaña de la zona serrana.

Dicho siniestro hasta ahora es considerado uno de los más devastadores de la región ya que consumió más de 3 mil 600 hectáreas en Coahuila y más de 8 mil en territorio de Nuevo León.

“... Con este video ojalá te multen por prender fogatas en el bosque es un delito, o mínimo bajes este video que solo exhorta a las personas a hacer este tipo de pend... que según ellos saben hacer”, comentó un usuario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/advierte-conagua-riesgo-alto-de-incendios-en-region-saltillo-monterrey-IH19694815

Recientemente, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores advirtió que las multas para quienes sean sorprendidos encendiendo fogatas o tirando basura inician en los 5 mil 600 pesos, y pueden incrementarse considerablemente si estas acciones derivan en incendios.

“Las sanciones van desde 5 mil 600 pesos por encender fogatas o tirar basura, y pueden alcanzar hasta aproximadamente 2 millones 200 mil pesos si se provoca un incendio”, precisó durante el despliegue de un operativo especial con motivo del periodo vacacional de Semana Santa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-ordena-juez-reiniciar-proceso-por-incendio-en-la-pinalosa-ocurrido-en-2021-JI19779347

INCENDIOS FORESTALES, DELITO GRAVE EN NUEVO LEÓN

En Nuevo León, a partir de 2023 provocar un incendio forestal es considerado un delito grave.

Prender fogatas, tirar colillas, quemar llantas así como basura podría implicar una multa de 4 mil pesos y en caso de provocar un incendio forestal el costo podría ascender hasta los 3 millones de pesos o 13 años de cárcel.

La entidad cuenta con 4.2 millones de hectáreas de superficie forestal, lo que representa dos terceras partes de su territorio.

Encender fuego en áreas forestales está prohibido en la entidad.

(Con información de Manuel Rodríguez | VANGUARDIA)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Incendio Forestal
incendios
Chefs

Localizaciones


Nuevo León
México

Organizaciones


Secretaría De Medio Ambiente

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La mejora genética del venado cola blanca ha elevado el valor cinegético en el noreste del país.

Crece ganadería cinegética en el noreste del país, pero enfrenta riesgo sanitario
La propuesta plantea eliminar el cobro de ISR sobre el reparto de utilidades que reciben trabajadores.

Llama Luz Elena Morales a exentar del ISR el pago de utilidades a trabajadores
La iniciativa impulsada por Luz Elena Morales obliga a municipios y dependencias estatales a adecuar reglamentos, protocolos y acciones para garantizar una vida libre de violencia y mayor equidad laboral.

Aprueba Congreso de Coahuila reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva
La boutique “Casa Edith” continúa en operaciones mientras avanza la indagatoria por el presunto desfalco.

Acusan desfalco por más de 2 millones de pesos en boutique de Monclova
El alcalde Javier Díaz encabezó el arranque de los Juegos Municipales, con la participación de adultos mayores de distintos sectores.

Arrancan Juegos Municipales del Adulto Mayor 2026 en Saltillo
Cola larga

Cola larga
true

La 4T, un régimen absolutista
Morales dijo que la neutralización de uno de sus líderes pegará a la cadena de suministros del CJNG.

Desestabiliza al CJNG la captura de ‘El Jardinero’: Marina