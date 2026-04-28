Chef regia ‘incendia’ las redes por hacer fogata en la sierra; podría enfrentar multa de 4 mil pesos si fue en Nuevo León

MONTERREY, NL.- La chef Cecilia González, quien es popular en redes sociales por su trabajo y las recetas que comparte, en esta ocasión causó la molestia de usuarios de estas plataformas porque se le ocurrió encender una fogata en pleno sierra. La gente reprobó que haya encendido fuego en una zona boscosa a donde fue de camping.

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En el video, que luego bajó de Instagram tras los comentarios en su contra, dice: “Hace un par de semanas me fui de camping y esto hicimos de comer: tostitacos”. En la grabación, que no precisa donde es, se aprecia un sartén y el fuego encendido en medio de la naturaleza.

RECUERDA AL INCENDIO EN LA PINALOSA Usuarios no tardaron en reaccionar, ya que recordaron el daño ecológico a La Pinalosa, en el municipio de Arteaga, Coahuila por un incendio ocurrido en 2021, el cual fue provocado por una fogata encendida para preparar alimentos en una cabaña de la zona serrana. Dicho siniestro hasta ahora es considerado uno de los más devastadores de la región ya que consumió más de 3 mil 600 hectáreas en Coahuila y más de 8 mil en territorio de Nuevo León. “... Con este video ojalá te multen por prender fogatas en el bosque es un delito, o mínimo bajes este video que solo exhorta a las personas a hacer este tipo de pend... que según ellos saben hacer”, comentó un usuario.

Recientemente, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores advirtió que las multas para quienes sean sorprendidos encendiendo fogatas o tirando basura inician en los 5 mil 600 pesos, y pueden incrementarse considerablemente si estas acciones derivan en incendios. “Las sanciones van desde 5 mil 600 pesos por encender fogatas o tirar basura, y pueden alcanzar hasta aproximadamente 2 millones 200 mil pesos si se provoca un incendio”, precisó durante el despliegue de un operativo especial con motivo del periodo vacacional de Semana Santa.

INCENDIOS FORESTALES, DELITO GRAVE EN NUEVO LEÓN En Nuevo León, a partir de 2023 provocar un incendio forestal es considerado un delito grave. Prender fogatas, tirar colillas, quemar llantas así como basura podría implicar una multa de 4 mil pesos y en caso de provocar un incendio forestal el costo podría ascender hasta los 3 millones de pesos o 13 años de cárcel.

La entidad cuenta con 4.2 millones de hectáreas de superficie forestal, lo que representa dos terceras partes de su territorio. Encender fuego en áreas forestales está prohibido en la entidad. (Con información de Manuel Rodríguez | VANGUARDIA)

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