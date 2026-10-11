Ciclón Rachel deja evacuaciones, daños y 280 personas evacuadas en Baja California

Baja California enfrenta los efectos de las intensas lluvias y el oleaje alto tras el paso del ciclón Rachel. Aunque el fenómeno ya avanzó hacia Estados Unidos debilitado como tormenta post-tropical, sus remanentes se unieron con el frente frío número 2. Esta combinación mantiene las alertas encendidas por inundaciones, crecimiento de arroyos y problemas en la costa.

Más de 280 personas han sido evacuadas de forma preventiva en los municipios de Ensenada, Tijuana y Rosarito. Las autoridades locales habilitaron albergues para poner a salvo a las comunidades que viven cerca de zonas de alto riesgo. Ensenada: Evacuaron a 30 familias debido al peligro directo por el desbordamiento de arroyos cercanos a zonas habitacionales. Tijuana: Trasladaron a refugios a más de 100 personas en situación de vulnerabilidad y de la zona del río. Playas de Rosarito: Resguardaron a 150 habitantes en albergues del municipio para evitar tragedias por el mal clima.

CIERRAN CARRETERAS Y ADVIERTEN SOBRE OLAS GIGANTES EN LA COSTA Las autoridades de carretera restringieron la circulación vial y alertan a la población por marejadas violentas. El mal tiempo ya causó fallas en la infraestructura eléctrica y en las vías de comunicación más importantes del estado. Cierre preventivo de vías: El fideicomiso FIARUM restringió el paso de vehículos en varios carriles de subida en La Rumorosa en dirección a Tijuana. Cortes de energía: Varios sectores de Tijuana reportaron caídas de postes de luz y fallas en el suministro eléctrico. Mar picado: Las autoridades marítimas detectaron olas de hasta 7 metros de altura en las costas de Ensenada y San Quintín. PROTECCIÓN CIVIL PIDE NO SALIR DE CASA NI ACERCARSE A LA PLAYA Las autoridades piden a la población no intentar cruzar corrientes de agua y evitar cualquier traslado que no sea urgente. El riesgo de arrastre por encharcamientos e inundaciones repentinas se mantiene alto en toda la franja costera. Para cualquier emergencia relacionada con deslaves, encharcamientos o solicitud de traslado a albergues, se recuerda llamar de inmediato a la línea del 9-1-1.