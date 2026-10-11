Ciclón Rachel deja evacuaciones, daños y 280 personas evacuadas en Baja California

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    Ciclón Rachel deja evacuaciones, daños y 280 personas evacuadas en Baja California
    Ciclón Rachel en Baja California deja calles inundadas. X

Ensenada, Tijuana y Rosarito resguardan a cientos de personas tras el paso del ciclón post-tropical y la entrada del frente frío 2.

Baja California enfrenta los efectos de las intensas lluvias y el oleaje alto tras el paso del ciclón Rachel. Aunque el fenómeno ya avanzó hacia Estados Unidos debilitado como tormenta post-tropical, sus remanentes se unieron con el frente frío número 2. Esta combinación mantiene las alertas encendidas por inundaciones, crecimiento de arroyos y problemas en la costa.

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Más de 280 personas han sido evacuadas de forma preventiva en los municipios de Ensenada, Tijuana y Rosarito. Las autoridades locales habilitaron albergues para poner a salvo a las comunidades que viven cerca de zonas de alto riesgo.

Ensenada: Evacuaron a 30 familias debido al peligro directo por el desbordamiento de arroyos cercanos a zonas habitacionales.

Tijuana: Trasladaron a refugios a más de 100 personas en situación de vulnerabilidad y de la zona del río.

Playas de Rosarito: Resguardaron a 150 habitantes en albergues del municipio para evitar tragedias por el mal clima.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tijuana-lidera-lista-de-municipios-con-mas-personas-desaparecidas-en-mexico-FA24063305

CIERRAN CARRETERAS Y ADVIERTEN SOBRE OLAS GIGANTES EN LA COSTA

Las autoridades de carretera restringieron la circulación vial y alertan a la población por marejadas violentas. El mal tiempo ya causó fallas en la infraestructura eléctrica y en las vías de comunicación más importantes del estado.

Cierre preventivo de vías: El fideicomiso FIARUM restringió el paso de vehículos en varios carriles de subida en La Rumorosa en dirección a Tijuana.

Cortes de energía: Varios sectores de Tijuana reportaron caídas de postes de luz y fallas en el suministro eléctrico.

Mar picado: Las autoridades marítimas detectaron olas de hasta 7 metros de altura en las costas de Ensenada y San Quintín.

PROTECCIÓN CIVIL PIDE NO SALIR DE CASA NI ACERCARSE A LA PLAYA

Las autoridades piden a la población no intentar cruzar corrientes de agua y evitar cualquier traslado que no sea urgente. El riesgo de arrastre por encharcamientos e inundaciones repentinas se mantiene alto en toda la franja costera.

Para cualquier emergencia relacionada con deslaves, encharcamientos o solicitud de traslado a albergues, se recuerda llamar de inmediato a la línea del 9-1-1.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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