Tijuana lidera lista de municipios con más personas desaparecidas en México

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    Tijuana lidera lista de municipios con más personas desaparecidas en México
    Madres de personas desaparecidos se manifestaron este 10 de mayo en Tijuana. CUARTOOSCURO

Un informe revela que 100 municipios concentran el 56% de las desapariciones en el país, con Tijuana, Reynosa y Nuevo Laredo a la cabeza del ranking.

Tijuana encabeza la lista nacional de personas desaparecidas. La organización Red Lupa reporta que la ciudad fronteriza acumula 3 mil 300 personas no localizadas.

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De acuerdo con los datos de la ONG, cada seis de cada diez desapariciones ocurren en sólo 100 municipios. El estudio demuestra que en sólo esos 100 se concentran 56% de los casos de todo el país.

Las grandes ciudades concentran la mayoría de los casos. Un total de 82 municipios pertenecen a zonas metropolitanas. Estas ciudades registraron más de 55 mil desapariciones entre 2021 y 2025.

CIUDADES CON MÁS CASOS REGISTRADOS

Las ciudades del norte del país suman las cifras más altas. Después de Tijuana, las autoridades registran la mayor cantidad de reportes en:

Reynosa, Tamaulipas: 2 mil 903 personas desaparecidas.

Nuevo Laredo, Tamaulipas: 2 mil 764 personas desaparecidas.

Matamoros, Tamaulipas: 2 mil 505 personas desaparecidas.

Guadalajara, Jalisco: 2 mil 344 personas desaparecidas.

Culiacán, Sinaloa: 2 mil 242 personas desaparecidas.

Monterrey, Nuevo León: 2 mil 164 personas desaparecidas.

Zapopan, Jalisco: 1,985 personas desaparecidas.

ALERTA POR EL AUMENTO DE MUJERES DESAPARECIDAS

Las autoridades registran una proporción alta de mujeres en 38 municipios. En estas ciudades, los reportes de mujeres superan la media nacional del 22%.

Diez zonas urbanas registran 40% o más de casos femeninos, entre las que destacan las alcaldías Álvaro Obregón y Tlalpan en la Ciudad de México, Solidaridad en Quintana Roo, y seis municipios del Estado de México: Chalco, Tecámac, Chimalhuacán, Toluca, Cuautitlán Izcalli y Atlautla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-armado-en-refineria-de-pemex-en-minatitlan-veracruz-deja-un-muerto-y-un-herido-HA24062647

HALLAZGO DE FOSAS

Atlautla registra la tasa más alta por habitantes. Este municipio del Estado de México suma 576 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta del estudio.

Las autoridades reportan cerca de tres mil fosas clandestinas. Las fiscalías estatales ubican 2 mil 985 fosas en estos 100 municipios, según datos de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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