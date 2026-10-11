Tijuana lidera lista de municipios con más personas desaparecidas en México

Tijuana encabeza la lista nacional de personas desaparecidas. La organización Red Lupa reporta que la ciudad fronteriza acumula 3 mil 300 personas no localizadas.

De acuerdo con los datos de la ONG, cada seis de cada diez desapariciones ocurren en sólo 100 municipios. El estudio demuestra que en sólo esos 100 se concentran 56% de los casos de todo el país.

Las grandes ciudades concentran la mayoría de los casos. Un total de 82 municipios pertenecen a zonas metropolitanas. Estas ciudades registraron más de 55 mil desapariciones entre 2021 y 2025.

CIUDADES CON MÁS CASOS REGISTRADOS

Las ciudades del norte del país suman las cifras más altas. Después de Tijuana, las autoridades registran la mayor cantidad de reportes en:

Reynosa, Tamaulipas: 2 mil 903 personas desaparecidas.

Nuevo Laredo, Tamaulipas: 2 mil 764 personas desaparecidas.

Matamoros, Tamaulipas: 2 mil 505 personas desaparecidas.

Guadalajara, Jalisco: 2 mil 344 personas desaparecidas.

Culiacán, Sinaloa: 2 mil 242 personas desaparecidas.

Monterrey, Nuevo León: 2 mil 164 personas desaparecidas.

Zapopan, Jalisco: 1,985 personas desaparecidas.

ALERTA POR EL AUMENTO DE MUJERES DESAPARECIDAS

Las autoridades registran una proporción alta de mujeres en 38 municipios. En estas ciudades, los reportes de mujeres superan la media nacional del 22%.

Diez zonas urbanas registran 40% o más de casos femeninos, entre las que destacan las alcaldías Álvaro Obregón y Tlalpan en la Ciudad de México, Solidaridad en Quintana Roo, y seis municipios del Estado de México: Chalco, Tecámac, Chimalhuacán, Toluca, Cuautitlán Izcalli y Atlautla.